Los extranjeros serán la quinta parte de la población de Galicia dentro de quince años

Estudiantes extranjeros en clase de español en la Escuela de Idiomas de Monforte CARLOS CORTÉS

El perfil poblacional de Galicia cambia y lo seguirá haciendo progresivamente en los próximos años. Los nacidos en el extranjero, ahora 356.592 personas, pasarán a ser 577.998 en el año 2041 según la proyección que para los próximos quince años ha presentado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). El contingente foráneo crecerá año a año hasta aumentar un 38,3 % en el arranque de la quinta década del siglo.

Con dicho incremento, la población foránea pasa de representar en Galicia un 13,2 % (incluidos los residentes llegados de otros países con pasaporte español o nacionalizados posteriormente) a ser un 21,3 % al final de la serie hecha pública este miércoles para dentro de quince años. Pese a esa evolución ascendente, el INE advierte una disminución paulatina en la llegada cada año de extranjeros, al pasar de los más de 22.000 que prevé para el año que viene a ya 9.000 en el 2041. Aún así, serán 221.406 más que los registrados en Galicia en la actualidad.

La proyección realizada por el instituto estadístico público reduce en esta ocasión la disminución que en simulaciones anteriores había publicado para Galicia. Si en la anterior, hecha para el horizonte del 2039, vaticinaba un censo total de 2.697.266 residentes para la comunidad, ahora aumenta para el 2041 el censo hasta 2.713.065 personas. De esa manera, Galicia contaría con 14.968 vecinos menos que en la actualidad, una merma muy inferior a la que se ha llegado a diagnosticar en proyecciones anteriores.

En el próximo decenio y medio Galicia alcanzará su pico de población en el año 2030, cuando los expertos estadísticos calculan que contará con 2.735.013 habitantes. La comunidad gallega estableció en el 2010 su récord absoluto de población con 2.979.653 personas. La crisis económica global pasó factura a esa evolución al alza junto a un progresivo saldo vegetativo negativo y una menor atracción a la inmigración extranjera que la de otras comunidades, especialmente las del Mediterráneo y Madrid.

La foto fija elaborada para el 2041 refleja la mayor población foránea de la historia en Galicia, y al mismo tiempo, el menor peso del grupo residencial autóctono que caminaría a la baja hacia los dos millones de personas, 2,13 millones concretamente.

El conjunto de España se encaminaría hacia los 54 millones de habitantes, de los que por primera vez los nacidos en otros países superarían los 16 millones, el 29,8 % del total en lugar del 20,2 de estos momentos, en los que los foráneos son algo más de 10 millones de personas. También añade el INE una proyección para dentro de 50 años (2076) en la que los nacionales serán 31,5 millones de personas y los llegados de fuera de las fronteras estatales 21,3 millones, el 40 % del total.

El instituto estadístico traza un horizonte de disminución poblacional solo en Asturias, Castilla y León, Extremadura y Ceuta, además de Galicia. Dibuja también un intercambio de posiciones en el ránking autonómico, en el que Andalucía dejaría de ser la comunidad más poblada al ser rebasada por Cataluña que llegaría a 9,2 millones de residentes, la andaluza se situaría en 9,1 y Madrid en 8,2 millones. Galicia seguiría siendo la quinta en volumen de residentes, pero pasaría de representar el 5,5 % del total del censo del Estado a un 5 %.