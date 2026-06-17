La delegación gallega de Sumar liderará la cuota territorial en la asamblea estatal del 11 de julio

El portavoz de Sumar, Paulo Carlos López, con los diputados Manuel Lago y Verónica Barbero.

Movemento Sumar Galicia contará con al menos 22 delegados en la próxima Asamblea Estatal de Movimiento Sumar, que se celebrará en Madrid el próximo 11 de julio y en la que se prevé una renovación de la dirección. El secretario xeral de la formación gallega, Paulo Carlos López, encabezará una delegación compuesta por 17 representantes asignados según el número de militantes y otros cinco miembros natos que forman parte del Grupo Coordinador estatal: el propio López, Verónica Barbero, Manuel Lago, Gloria Alonso y Rocío Núñez.

Esta cifra sitúa a Galicia como el territorio con mayor representación proporcional en la cita y mantiene abierta la puerta a futuras incorporaciones desde los diferentes espacios sectoriales. En número absoluto de delegados, Galicia ocupa el cuarto lugar de todo el país, solo por detrás de Madrid, que aporta 31 representantes; Andalucía, con 30; y la Comunidad Valenciana, con 19. Por detrás de la delegación gallega se sitúa Cataluña, que acude a la cita con 15 representantes.

Paulo Carlos López destacó la relevancia política de Galicia dentro del partido al tratarse del territorio «que máis delegados achega en relación coa súa poboación». Para el líder de la formación, este hito refleja de forma clara el trabajo desarrollado durante los últimos meses en las cuatro provincias, así como el compromiso de la militancia de cara a la «construción dun espazo político propio para Galicia, soberano e federado para construir un Estado plurinacional con xustiza social».

A través de un comunicado, la formación política consideró que esta alta representación refuerza el papel de Galicia dentro del proyecto fundado por Yolanda Díaz hace tres años, «cunha voz propia, con capacidade de incidencia e coa vontade de contribuir ao futuro de Movimiento Sumar desde unha perspectiva galega, progresista e transformadora».