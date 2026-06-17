Los Charlines enviaban grandes alijos de cocaína en coche a Madrid y Portugal
AROUSA / LA VOZ
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La novia del hombre que murió de un disparo declaró que estaba desarmado; el autor y sus compañeros policías testificaron sobre lo ocurrido en el registro18 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
José Benito Charlín Paz, apodado Nino, y su mellizo Gabriel, conocido por Chuchi, ocuparían la posición más elevada de la organización desmantelada el martes en O Salnés y presuntamente dedicada al tráfico de grandes cantidades