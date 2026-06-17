Los Charlines enviaban grandes alijos de cocaína en coche a Madrid y Portugal

J. ROMERO / S. GONZÁLEZ AROUSA / LA VOZ

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Funeral de Jonathan Señoráns, el hombre de 31 años que murió por el disparo de un policía, este miércoles en Cambados. Mucha gente joven, tensión y dolor contenidos, y un silencio monolítico marcaron el funeral en Santa Mariña.
Funeral de Jonathan Señoráns, el hombre de 31 años que murió por el disparo de un policía, este miércoles en Cambados. Mucha gente joven, tensión y dolor contenidos, y un silencio monolítico marcaron el funeral en Santa Mariña. MONICA IRAGO

La novia del hombre que murió de un disparo declaró que estaba desarmado; el autor y sus compañeros policías testificaron sobre lo ocurrido en el registro

18 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

José Benito Charlín Paz, apodado Nino, y su mellizo Gabriel, conocido por Chuchi, ocuparían la posición más elevada de la organización desmantelada el martes en O Salnés y presuntamente dedicada al tráfico de grandes cantidades

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