Los Charlines enviaban grandes alijos de cocaína en coche a Madrid y Portugal

Funeral de Jonathan Señoráns, el hombre de 31 años que murió por el disparo de un policía, este miércoles en Cambados. Mucha gente joven, tensión y dolor contenidos, y un silencio monolítico marcaron el funeral en Santa Mariña. MONICA IRAGO

José Benito Charlín Paz, apodado Nino, y su mellizo Gabriel, conocido por Chuchi, ocuparían la posición más elevada de la organización desmantelada el martes en O Salnés y presuntamente dedicada al tráfico de grandes cantidades