Un agente de la GNR de Portugal admite que importó grandes cantidades de cocaína a través del puerto de Leixões

Vista aérea del puerto de Leixões y de parte de Matosinhos, localidad portuguesa donde situada a unos 150 kilómetros al sur de Vigo Brais Suárez

El agente de la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal Ricardo Portal, excomandante en Fafe, fue juzgado este miércoles por tráfico de droga, asociación criminal y blanqueamiento de capitales. Aunque permaneció callado durante la vista en el tribunal de São João Novo (Oporto), se leyeron las declaraciones que prestó tras ser detenido en el verano del 2025, cuando admitió saber que hasta tres contenedores con cocaína habían entrado en el puerto de Leixões.

Entonces, dijo que desconocía la cantidad de droga que era transportada y eximió de cualquier responsabilidad a su mujer y a su hermano, también imputados. El matrimonio ostenta una sociedad que registró ingresos de más de un millón de euros, según expone la Fiscalía en la acusación, unas cantidades que no se corresponden con su volumen de negocio.

La pareja, junto con el hermano de Portal, recibía la droga a través de Leixões, escondida en contenedores que transportaban pieles de animales procedentes de la República Dominicana y destinadas a la sociedad familiar, y después la llevaban hasta un almacén, también a nombre de la misma empresa, que el matrimonio tenía en la localidad norteña de Fafe.

Alertada durante una de estas operaciones, la Policía Judicial inspeccionó los contenedores y encontró 2.736 paquetes de droga (cantidad equivalente a 5,5 millones de dosis), que no confiscó, sino que mantuvo bajo vigilancia.

Durante la descarga en su almacén familiar, Portal detectó que la carga había sido manipulada y, en un intento de engañar a las autoridades, denunció la presencia de droga ante la policía, a la vez que pidió a su mujer que eliminara los mensajes intercambiados en la aplicación Signal. Portal sería detenido horas después, junto con su hermano (ambos permanecen en prisión preventiva) y su mujer, en libertad condicional.

Durante la operación, la policía incautó relojes, ordenadores, teléfonos y material informático utilizados para la recepción y transporte de la droga.