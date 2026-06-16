La Xunta vuelve a convocar un récord de plazas de formación sanitaria especializada: 725

Aspirantes al mir, el 24 de enero en Santiago antes de la prueba XOAN A. SOLER

La Consellería de Sanidade vuelve a ofrecer un nuevo récord de plazas de formación sanitaria especializada para la próxima convocatoria, 725, lo que supone 43 más que el año anterior (682). Estas plazas se corresponden con todas las titulaciones sanitarias: Medicina, Enfermería, Farmacia, Biología, Química, Física y Psicología. En los últimos años el aumento de la oferta para formar a residentes ha sido constante año tras año. Un ejemplo, en el 2023 fueron 636 y en el 2013 menos de la mitad, 321.

24 urgenciólogos

Una de las principales novedades es la especialidad de medicina de urgencias y emergencias. En este 2026 empezaron a formarse los primeros residentes de este ámbito, seis en Galicia. La Xunta había solicitado siete plazas pero solo se concedieron seis, aunque ahora el Ministerio de Sanidad oferta esta séptima vacante en el HULA. De cara al 2027 Sanidade quiere multiplicar esta cifra por cuatro, es decir, se convocan 24 plazas de urgenciólogos. No hay que olvidar que los servicios de urgencias presentan en los últimos años dificultades para cubrir las plazas.

En cuanto a las de medicina de familia y pediatría, se mantienen las 207 y las 27, respectivamente, de los últimos años, el cien por cien de las acreditadas por el ministerio, lo mismo que en el campo de la salud mental. Además, aumenta la oferta en cirugía general, medicina interna, radiodiagnóstico, psiquiatría, psicología clínica o cardiología entre otras. La Xunta destina este año 94,2 millones para sufragar esta formación, un 11,5 % más que en el 2025.

Dos especialidades más

Sanidade mantiene sus demandas ante el ministerio en lo que se refiere a la formación sanitaria. Por un lado la creación de las especialidades de genética médica y genética de laboratorio, y por otro la puesta en marcha del registro de profesionales para todo el sistema sanitario nacional.

Lo cierto es que el compromiso de implementar este censo se adoptó en un consejo interterritorial del año 2028 y todavía no se hecho efectivo. Permitiría llevar a cabo una planificación más eficiente y global de los recursos y de las convocatorias para formar a residentes.