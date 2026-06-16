La Xunta defiende su apuesta por atraer investigadores y la oposición le reprocha las demoras

XOÁN REY. | EFE

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, ha defendido este martes en el Parlamento gallego los diferentes programas de la Xunta para la contratación de investigadores, una estrategia de innovación, ha dicho, que permitirá captar más de un centenar de científicos internacionales. En la réplica a su comparecencia en O Hórreo, los grupos de la oposición le han afeado las demoras y la falta de ejecución presupuestaria para poner en marcha este tipo de medidas. Treinta de los fichajes anunciados por el conselleiro en la Cámara están están ligados a la puesta en marcha de la Fundación Galtia que, a falta del nombramiento de su gerente y de su dirección científica, prevé lanzar este mismo año la primera convocatoria para incorporar al sistema gallego investigadores «de referencia mundial e altísimo nivel competitivo», ha precisado Rodríguez.

Esta entidad estará dotada con un presupuesto inicial de cuatro millones de euros, que se irá ampliando progresivamente, ha indicado el conselleiro, hasta alcanzar una cifra total de 35 millones en los primeros cinco años de actividad y con la previsión de que pueda conseguir un retorno de 117 millones.

A ello se suman otros programas como Talentgal, las becas pre y posdoctorales, Oportunius o la estrategia Retorna Talento I+G+i, que procurará, a partir de su futura activación en 2027, que regresen a Galicia investigadores que han dejado la comunidad.

Rodríguez ha defendido que Galicia cuenta con un «modelo propio» de innovación apoyado sobre seis ejes estratégicos: el apoyo al talento, el desarrollo de estructuras «estables e competitivas», la especialización en áreas «de alto impacto», el fortalecimiento de la transferencia de conocimiento, la mejora de los servicios públicos y la proyección internacional.

En este sentido, ha destacado que una década de «crecemento sostido» de los fondos para I+D+i han permitido que la comunidad escale posiciones hasta situarse entre las que más recursos destinan a estas partidas, al tiempo que ha crecido el empleo ligado a este sector y se ha avanzado en la convergencia con regiones más avanzadas.

Para el conselleiro, esto «non é casualidade», sino el resultado de «unha aposta clara» que se reforzará a futuro con nuevas medidas, como la aprobación la semana que viene de la Estrategia de excelencia de la biotecnología en Galicia 2026-2030 o la entrada en vigor, prevista para 2027, de la nueva ley de ciencia e innovación, que saldrá a exposición pública este otoño.

A esto se suman, ha insistido Rodríguez, otras actuaciones de refuerzo de infraestructuras, como el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), o la participación en proyectos europeos, como la fábrica de inteligencia artificial que deberá estar operativa en 2028 y la construcción de un prototipo del futuro colisionador de partículas del CERN, en fase de consulta preliminar a posibles empresas interesadas.

Anuncios repetidos y fondos por ejecutar

Aunque los grupos de la oposición han reconocido cierta mejoría en los datos de inversión en innovación y desarrollo, tanto BNG como PSdeG han coincidido en recriminarle a la Xunta la falta de concreción de algunos de sus anuncios, la dilación en la tramitación de sus proyectos o la escasa ejecución de los fondos presupuestados. Olalla Rodil, del BNG, ha felicitado a Rodríguez por los avances tras «dezaséis anos sen apostar de maneira clara» por la ciencia, pero enseguida ha apuntado que queda «moito traballo por facer» porque Galicia todavía está «moi lonxe» de las comunidades punteras en este campo.

Asimismo, le ha reprochado que recupere como nuevos «anuncios xa feitos» y la «opacidade absoluta» en relación a proyectos como el de la Fundación Galtia, en la que también ha echado en falta mayor diligencia para su puesta en funcionamiento. Por su parte, Aitor Bouza, del PSdeG, ha considerado «falso» que hayan crecido los recursos para investigación y ha aludido al descenso en partidas determinadas de los presupuestos autonómicos de 2026 en comparación con los del ejercicio anterior.

A su modo de ver, la ciencia «non é unha prioridade» para a Xunta y ha puesto como ejemplo que el Gobierno autonómico dejase sin ejecutar el año pasado más de cien millones de euros destinados a innovación. Tanto Rodríguez, en turnos de palabra posteriores, como el diputado del PP, Julio García Comesaña, han rechazado de plano estas críticas y han salido en defensa de la «ambición», en palabras del segundo, del Ejecutivo gallego en relación a estas políticas.