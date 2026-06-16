El PP rechaza la propuesta del BNG de establecer en la ley gallega una regulación específica para las viviendas turísticas

Los jóvenes son el principal cliente de las VUT, aunque su público es cada vez más ecléctico XOAN A SOLER

El PPdeG ha rechazado esta mañana en el Parlamento gallego una iniciativa legislativa del BNG para modificar la Lei de Turismo de Galicia e incluir una regulación específica de las viviendas de uso turístico (VUT). Con su propuesta, los nacionalistas pretenden evitar el desmantelamiento de la oferta en el parque residencial y proteger la función social de la vivienda, pero los populares han considerado que el cambio no serviría para ordenar el mercado, sino para paralizarlo. Saleta Chao, diputada del BNG, ha criticado la «ineficacia» de la política pública de la Xunta en esta materia. «Según as cifras de la Xunta, nestos momentos hai 12.800 viviendas menos disponibles para aluguer de longa duración que hai cinco anos», ha subrayado la representante nacionalista.

La impulsora de la proposición de ley ha puesto el foco en la evolución de las VUT en algunos concellos, situaciones de mercado que ha calificado de «preocupantes», como los casos de Santiago, Sanxenxo, Barreiros o Carnota, realidades municipales, ha dicho, que «fan incomprensible a parálise e a deixadez de funcións do Goberno galego». Saleta Chao ha insistido en que Galicia «non pode seguir mirando para outro lado» y ha reivindicado las políticas en esta materia del ayuntamiento de Santiago, única ciudad gallega donde bajan las viviendas de uso turístico, a pesar, ha añadido, «da inacción da Xunta».

En este sentido, ha explicado que la modificación legislativa propuesta por el Bloque recoge que se exija licencia urbanística previa para las VUT por una duración de cinco años, prorrogable de mantenerse las condiciones de otorgamiento anterior; también se incluye obligar a la Xunta a realizar un estudio previo de concentración de VUT; elaborar un mapa por zonas; analizar qué personas físicas o jurídicas son propietarias o gestoras de estas viviendas, con el foco en los grupos de inversión; y por último, impulsar una iniciativa propia de la Xunta de declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

Apoyos y discrepancias

Por su parte, el diputado del PSdeG, Aitor Bouza ha subrayado que apoyan la tramitación de esta norma para poder debatirla y consensuarla en la Cámara y apostar por la regulación frente «á lei da selva». En esta línea, ha vuelto a criticar que se permita inscribir en el registro de la Xunta pisos turísticos que no cuentan con la normativa municipal de cada ayuntamiento, lo que a su juicio taca frontalmente a la autonomía municipal.

El diputado popular Moisés Rodríguez ha expuesto en su intervención que el número de pisos turísticos en Galicia está «estancado» y ha insistido en que el Gobierno gallego no necesita lecciones. El PP ha instado al Bloque a salir a la calle y revisar el perfil de los propietarios de VUT. «Nós nn negamos a necesidade de regular, pero non podemos fomentar unha parálise, porque o problema da vivenda non ten unha única causa, e polo tanto non ten unha única solución», ha insistido el diputado.

«Apostamos por unha Galicia con máis vivenda, na que haxa seguridade xurídica e non en discursos simplista: queremos un turismo sostible e queremos as dúas cousas: máis vivenda e mellor turismo», ha defendido Moisés Rodríguez.

En su réplica, Saleta Chao ha negado que las VUT estén estancadas y ha advertido que los datos son consecuencia de que la Xunta se vio obligada a dar de baja 2.800 que incumplían la normativa ante el Ministerio de Consumo. A su vez, ha reprochado al PPdeG que defienda el Rexistro de Empresas de Actividades Turísticas (REAT) de la Administración autonómica, una plataforma, dijo, que el Gobierno gallego «fixo para xustificar a barra libre das VUT». La diputada del Bloque recordó que 12.800 viviendas pasaron del mercado residencial al turismo, lo que ha contribuido a distorsionar el mercado.