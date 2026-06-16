El Parlamento gallego amplía la delegación de voto para los diputados con enfermedad

Pleno do Parlamento durante la sesión de este viernes del debate sobre el estado de la autonomía XOAN A. SOLER

El Parlamento gallego ha aprobado esta mañana con la unanimidad de todos los grupos -un texto legislativo por la vía de urgencia- la reforma del reglamento de la Cámara que ampliará las situaciones en las que los diputados y diputados puede delegar su voto. Con la modificación, podrán ejercerla los representantes que se encuentren hospitalizados o padezcan alguna enfermedad grave, así como con los que tengan una incapacidad temporal. Hasta ahora, solo estaba permitida para situaciones de embarazo, adopción y paternidad y maternidad.

Se trata de una reforma consensuada por los grupos cuyo objetivo es mejorar el funcionamiento ordinario y favorecer una mayor eficacia en la actividad parlamentaria. Cabe recordar que en el Parlamento ha habido recientemente casos de enfermedades graves de miembros de distintos grupos o, por ejemplo, el accidente en el que se vieron implicados dos diputados del PPdeG, Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, que llegaron a esta hospitalizados. Y en estos casos, según los grupos, no tenía sentido que durante esas bajas prolongadas se les privara del derecho a voto. Esta reforma se produce a pesar de que nunca ha habido problemas de alteración de las mayorías, pero los partidos han considerado razonable ampliar la delegación para que las personas afectadas puedan emitir su voto.

Pese a que estos cambios han sido consensuados y apoyados por todos los partidos; los de la oposición, BNG y PSdeG han lamentado que no se haya aprovechado para realizar una reforma del reglamento del Parlamento de mayor calado. La viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil ha apuntado que debería hacerse una «reforma integral» del reglamento parlamentario, que data de 1983, y es «lento e paquidérmico» comparado «co frenesí dixital» de la actualidad, por lo que ha abogado por reducir tiempos para el registro de iniciativas, entre otras cuestiones.

También la viceportavoz socialista Lara Méndez ha asegurado que su partido quería que se hubiese realizado una reforma más amplia, por lo que considera que es una «oportunidade que se podería haber aproveitado más» para «adecuar os ritmos» del trabajo parlamentario a los ritmos de la actualidad contemporánea.

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, ha admitido que hay ámbitos que «poderían ser modernizados» del funcionamiento del Parlamento, pero ha considerado que hay otras fórmulas para alcanzar los fines que plantea la oposición y que su grupo, que es el mayoritario, está dispuesto a «exploralas».

El cambio del reglamento, que ha quedado aprobado por el trámite de lectura única, incluye una modificación para que las preguntas orales sin contestar no decaigan al terminar el período de sesiones y evitar así el trabajo de tener que volver a registrarlas. El BNG intentó sumar sin éxito otra petición para reducir los plazos a la hora de incluir interpelaciones y proposiciones no de ley en las sesiones plenarias.