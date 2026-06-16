La nueva aplicación gratuita para alertar de incendios forestales ya está disponible

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutierrez.

Medio Rural suma recursos para combatir los incendios forestales con una nueva aplicación gratuita para teléfonos móviles, llamada Alume, que permite a cualquier ciudadano alertar de la presencia de fuego de forma precisa, instantánea y anónima. La APP funciona con los sistemas operativos iOS y Android, los que emplean todos los dispositivos, y se puede descargar desde esta mañana. Es muy ligera -pesa solo 5,7 megabites- y muy fácil de utilizar. No requiere ningún dato personal y solo requiere un permiso, el de acceso a la localización, que evitará su uso fraudulento. En su interior, aparte de cambiar la configuración entre gallego o castellano o revisar los datos de la aplicación, hay dos pestañas grandes. Una de ellas inicia una llamada al 085, el teléfono gratuito de alerta de incendios que existe desde hace años. La principal, destacada en naranja, es la de «Alertar dun lume». Al pulsar en ella se accede a la pantalla para dar la alerta. De nuevo, la opción principal aparece destacada en naranja y en la parte superior de la pantalla. Dice «Localización do incendio». Abre el muy utilizado Google Maps, con nuestra posición marcada con un punto azul. Basta con pulsar con el dedo la pantalla para marcar dónde está el fuego. Con eso basta para enviar la alerta. Además, el aviso puede ir acompañado de observaciones escritas, de un audio o de fotografías. La APP proporciona esas opciones en la misma pantalla y el usuario puede, si lo considera necesario, cubrirlas en cuestión de segundos.

La aplicación fue presentada este martes por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez; el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutierrez, y por el coordinador de Sistemas Informáticos de ese departamento, Gustavo Álvarez Bea. Destacaron que el programa se ha producido en «tiempo récord», cuatro meses, precisó el director general, y de hecho su presentación estaba prevista para inicios de julio. Es la primera de su tipo en España y no fue encargada al exterior, el código fuente es de la Xunta, precisó Álvarez Bea, como ocurre con otros programas empleados en la lucha contra los incendios. Su sencillez facilitará que sea utilizada en zonas de escasa cobertura.

La conselleira explicó que el objetivo del programa es facilitar que los avisos lleguen cuanto antes a los servicios de emergencia, de ahí que requiera solo unos pocos «clics» para enviar la información. La alerta temprana es clave, ya que si se logra «chegar antes» será más fácil controlar el fuego antes de que se desmande. En la actualidad, precisó el director general, los primeros equipos llegan al fuego una media de 20 minutos después de que se reciba la alerta, un tiempo que se considera satisfactorio dada la compleja orografía gallega.

Las falsas alarmas se prevendrán, en primer lugar, gracias a la experiencia acumulada por los técnicos, que llevan años atendiendo llamadas al 085. A ese filtro se añade el de las más de 200 cámaras que el servicio tiene desplegadas por toda Galicia, que en muchos casos permitirán estudiar la alerta en directo.

La otra novedad anunciada por los responsables autonómicos es la combinación de Inteligencia Artificial con esas cámaras, que la Xunta empezó a desplegar en el 2018. La IA ha sido entrenada con imágenes de esos dispositivos, y es capaz de detectar columnas de humo que el ojo humano apenas distingue por la distancia. Aunque es necesaria la supervisión humana, también se han añadido protocolos para que descarte las quemas autorizadas o los humos industriales. El objetivo final, señaló el director xeral de Defensa do Monte, es conformar un «sistema híbrido» entre «humano y máquina» que acelere la respuesta ante los incendios.

La titular de Medio Rural también se refirió, al ser preguntada por la prensa, a la limpieza de las fajas secundarias -las zonas de seguridad alrededor de los núcleos habitados-. Recordó que la responsabilidad es de los propietarios de las parcelas y de los ayuntamientos. La Xunta colabora con ellos a través de un convenio, que ejecuta la empresa pública Seaga. La conselleira explicó que el 30 % de los 299 concellos que han suscrito el texto han solicitado alguna actuación.

Gómez Rodríguez recordó que ahora se iniciarán las inspecciones para comprobar la situación sobre el terreno. Si se producen incumplimientos, se advertirá a los propietarios y llegado el caso se impondrán sanciones. La conselleira recordó que hay «risco para a poboación», por lo que insistió en el trabajo continuo para mantener limpias esas zonas