Muere un vecino de Cambados por un disparo de un policía durante el registro de su piso en una redada por narcotráfico

El juzgado que instruye la causa por narcotráfico de la Policía Nacional ordenó a la Guardia Civil investigar el presunto homicidio. Martina Miser

Jonathan Señoráns Trigo, de 31 años y vecino de Corvillón, Cambados, murió esta mañana a causa de un disparo recibido durante el registro de su casa pasadas las seis de la mañana en el marco de una investigación judicializada por tráfico de drogas que implicó el arresto de 15 personas. Hasta el momento, la única versión que ha trascendido sobre lo ocurrido la protagonizan la familia del fallecido y su abogado, Guillermo Presa. El letrado sostiene que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, que prestaban apoyo en una operación que recorre varias localidades de O Salnés, accedieron al inmueble con orden judicial y forzaron la puerta de acceso. El joven, que estaba en cama casi desnudo con su pareja, recibió un tiro en el hombro al levantarse.

Presa añade que su cliente no tenía arma alguna y que tampoco se encontró posteriormente en la vivienda. Señoráns fue trasladado en ambulancia para ser atendido a las siete y media de la mañana en Urgencias del Hospital de O Salnés de la herida que le provocó el impacto. El abogado explica que recibían noticias del empeoramiento de su cliente hasta que les notificaron su muerte. La novia de Jonathan Señoráns, que estaba junto a él y fue testigo de lo ocurrido, ratificó la versión de su abogado: «Estábamos en cama y al escuchar el golpe en la entrada, él [su pareja] se asomó y recibió el disparo sin haber hecho nada. Nuestra habitación era un charco de sangre. Yo estaba en ropa interior y apenas me dejaron coger una sábana para cubrirme».

El abogado añade que la Policía Nacional movilizó a su unidad científica especializada para llevar a cabo la inspección ocular del piso, pero la titular de la plaza judicial número 1 de Vilagarcía, quien instruye el caso de narcotráfico que dio origen a la cadena de registros, canceló ese desplazamiento del Cuerpo Nacional de Policía para ordenárselo a la unidad científica de la Guardia Civil, el cuerpo que ejerce las competencias de seguridad ciudadana en Cambados, en el marco de una investigación por homicidio independiente de la pieza por tráfico de drogas. De ella se hace cargo la plaza número 4 de Cambados, que esta mañana se encuentra de guardia.

El detenido en el registro de Vilanova, dentro de una operación contra el narcotráfico que ha conllevado una decena de registros en O Salnés MARTINA MISER

Fuentes de la Policía Nacional explican que al existir una investigación abierta por homicidio, y al tener que practicarse diligencias penales, se colaborará en todo lo necesario para aclarar lo que ocurrió en Corvillón. El alcalde de Cambados, el socialista Samuel Lago, lamentó la muerte del joven y evitó hacer valoración alguna de este caso hasta que la investigación no esté en condiciones de precisar qué sucedió exactamente: «A situación é dura para todo o mundo, tanto para a familia como para o propio policía, que seguramente non tiña intención de causar a morte desta persoa». Lago quiso trasladar, también, un mensaje de tranquilidad a todos su vecinos: «Todos os que vivimos e coñecemos Cambados sabemos que isto non é representativo dunha vila tranquila e segura. É un incidente lamentable pero illado».

Por lo que respecta a la operación en sí, los registros se han sucedido desde primera hora en la calle San Roque y la avenida Moreira Casal de Vilagarcía; Camiño da Grenla y las calles Castelao y Pintor Pesqueira, además de Corvillón, en Cambados; la zona de O Cabo, en una propiedad vinculada a la familia de los Charlines, en Vilanova; y A Gándara, en Ribadumia. La policía ha practicado, al menos, tres detenciones.