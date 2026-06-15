El Gobierno lanza las rutas de los buses estatales buscando reducir las tarifas
REDACCIÓN / LA VOZ
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Los cinco corredores vinculados con Galicia mantendrían las paradas rurales, después de que Transportes diera marcha atrás en la eliminación de 23. La apuesta ahora es la creación de más conexiones directas15 jun 2026 . Actualizado a las 20:50 h.
Después de cuatro años intentando reducir las paradas de las rutas de los autobuses estatales para que los trayectos fueran más rápidos, con la oposición total de las autonomías gobernadas por el PP, incluida la