El Gobierno estudia gestionar directamente a los auxiliares de conversación en la convocatoria del 2027 como pidió Galicia

Foto de archivo de dos auxiliares de conversación de lengua inglesa, en un centro educativo de Ferrol JOSE PARDO

Galicia no participará el próximo curso en el programa de auxiliares de conversación del Ministerio de Educación, una decisión que adoptó la Xunta hace unos días por no tener garantías jurídicas de que la inspección de trabajo no seguirá adelante con el expediente abierto a la comunidad gallega por este programa.

El conflicto radica en que los auxiliares no tienen una relación laboral con las administraciones autonómicas —es un intercambio cultural— y por lo tanto no cotizan a la Seguridad Social, pero el Ministerio de Trabajo lo considera así y ha sancionado ya a dos comunidades con multas millonarias. En Galicia se ha abierto un expediente por este motivo en la provincia de A Coruña. Aunque el Ministerio de Educación, de cara a la convocatoria 2026-2027, ha modificado el texto para dejar claro que no hay una relación laboral, la Consellería de Educación considera que el riesgo a sanciones sigue, y de hecho la inspección les ha vuelto a hacer un requerimiento. En este escenario Galicia decidió salir del programa y tampoco participarán Andalucía, Madrid y Murcia.

En un último intento por continuar dentro de la convocatoria, la Xunta hizo una propuesta al ministerio, cederle todos los fondos del programa (4,8 millones este curso) y que sea él quien gestione las ayudas a los auxiliares, evitando así las multas, una alternativa que descartó el Gobierno central.

Sin embargo, desde el Ministerio de Educación ven la propuesta gallega factible, «y se ha estudiado con gran interés». Por cuestiones de plazos y calendario, ya que la petición llegó a finales de mayo y el plazo de solicitudes empezó el 2 de junio, no se consideró viable para el 2026-27, pero fuentes del ministerio no la descartan el próximo: «Se tiene en consideración para la revisión del programa que se pretende estudiar, en colaboración con las comunidades autónomas, para el curso 2027-28».

La Xunta, al quedarse sin programa, va a poner en marcha otro que responda a los mismos objetivos. El conselleiro pidió por carta a la ministra garantías de que no habría sanciones, pero en su respuesta el ministerio alude a la independencia y autonomía técnica y funcional de la inspección.