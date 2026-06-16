Alerta naranja este miércoles por lluvias en las montañas de Lugo y Ourense

Imagen de archivo de una tormenta en Lugo Óscar Cela

La Xunta ha activado para este miércoles la alerta naranja por lluvias en la montaña y sur de Lugo y en la montaña de Ourense por precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 30 milímetros, según la predicción de la Aemet.

La Comisión Escolar de Alertas, señala un comunicado, ha decidido suspender las actividades escolares en el exterior desde la una de la tarde en 14 concellos de la Montaña de Lugo (Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela) y once del sur (Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober y Taboada).

También en la Montaña de Ourense, con 19 concellos afectados (O Bolo, Carballeda de Valdeorras, O Castro de Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, O Riós, San Xoán de Río, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo).

La Secretaría Xeral para o Deporte ha acordado igualmente la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade, excepto los deportes náuticos y acuáticos federados.

Ante las fuertes lluvias, la nota incluye la recomendación de circular con precaución y se aconseja consultar la web del CIAE 112.