La Xunta utilizará por primera vez detectores de metales en las oposiciones de educación para evitar el fraude

Opositores realizando los exámenes de educación en Lugo, durante la pasada convocatoria de las pruebas en junio del 2025. LAURA LEIRAS

La Xunta realizará controles aleatorios durante las oposiciones de educación que se celebrarán este fin de semana para evitar el fraude. Los controles se realizarán mediante detectores de metales u otros medios técnicos y el objetivo, según indica la consellería, «é identificar a presenza ou utilización de dispositivos electrónicos non autorizados». Además, se podrá requerir la inspección de calculadoras, gafas o bolígrafos en cualquier momento durante la realización de las pruebas, como ocurrió en la reciente selectividad y en otros procesos similares. Quien se niegue a someterse a esas comprobaciones podría llegar a ser expulsado.

En un comunicado enviado este lunes, la Consellería de Educación recuerda que las instrucciones de la prueba prohíben la entrada a las aulas con dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, smartphones, relojes inteligentes, auriculares, agendas electrónicas o cualquier otro dispositivo electrónico o material susceptible de servir, indican, «como apoio, consulta ou auxilio para a realización dos exercicios». De hecho, la mera posesión de estos sistemas, independientemente de que estén o no funcionando, podrá lugar a la expulsión de la persona aspirante y a la aplicación de las demás consecuencias previstas en la convocatoria.

El Gobierno gallego recomienda a los aspirantes acudir unicamente con los objetos estrictamente necesarios para la realización del examen, dado que no se habilitará, puntualizan, «ningún servizo de custodia ou depósito» de los dispositivos electrónicos. Como ocurrió durante los últimos años, los bolsos y las mochilas deberán permanecer cerrados y situarse en el lugar que indique el tribunal, bajo la exclusiva responsabilidad de la persona aspirante.

Según añade la Xunta, el objetivo de estas medidas es garantizar los principios «de igualdade, mérito, capacidade e transparencia» durante unas pruebas a las que se presentan 16.000 personas. Hay convocadas 1.601 plazas, de las que el 87 % —un total de 1.388— son de nuevo ingreso, y otras 213 son de promoción interna. Hay 476 plazas en ocho especialidades para el cuerpo de maestros, y 852 vacantes en 29 especialidades para profesores de secundaria. Además, hay 60 plazas en cinco especialidades en el cuerpo de sectores singulares de la FP. También hay 213 vacantes de promoción interna.