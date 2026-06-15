Solo el 5,7 % de los pisos turísticos de A Coruña pidieron regularse tras un año de ordenanza municipal
A CORUÑA / LA VOZ
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Muchos dueños han optado por el cierre o por pasar al alquiler de temporada para estudiantes o trabajadores; varios concellos quieren regular las VUT, pero pocos han aprobado normativas concretas15 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hace un año, A Coruña dio un paso adelante en el control de la proliferación de las viviendas de uso turístico. Las conocidas como VUT. Entonces, en junio del 2025, contaba con 1.405 inscritas en