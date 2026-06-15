Solo el 5,7 % de los pisos turísticos de A Coruña pidieron regularse tras un año de ordenanza municipal

Alojamiento turístico en la calle Plaza de A Coruña, donde ya no hay ningún piso de alquiler de corta estancia. Marcos Míguez

Hace un año, A Coruña dio un paso adelante en el control de la proliferación de las viviendas de uso turístico. Las conocidas como VUT. Entonces, en junio del 2025, contaba con 1.405 inscritas en