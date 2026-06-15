Así será la selectividad en Galicia: doble revisión de exámenes y más influencia para los profesores de secundaria

Xosé Vázquez Gago
X. Gago SANTIAGO

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Alumnos realizando una prueba de la PAU 2026 en un instituto de Cee
Alumnos realizando una prueba de la PAU 2026 en un instituto de Cee BASILIO BELLO

La Xunta impulsa una reforma con la que asume parte de la organización de las PAU. Afirma que dará igualdad de oportunidades a los alumnos gallegos y prevendrá los errores de este año

15 jun 2026 . Actualizado a las 17:38 h.

El Gobierno de la Xunta aprobó este lunes un proyecto de acuerdo para reformar el funcionamiento de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua selectividad, con la que pretende que los alumnos

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