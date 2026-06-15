Así será la selectividad en Galicia: doble revisión de exámenes y más influencia para los profesores de secundaria
SANTIAGO
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La Xunta impulsa una reforma con la que asume parte de la organización de las PAU. Afirma que dará igualdad de oportunidades a los alumnos gallegos y prevendrá los errores de este año15 jun 2026 . Actualizado a las 17:38 h.
El Gobierno de la Xunta aprobó este lunes un proyecto de acuerdo para reformar el funcionamiento de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua selectividad, con la que pretende que los alumnos