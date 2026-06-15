Sanidade contará este verano con 810 enfermeros y 241 médicos voluntarios

El centro de salud y PAC de Sanxenxo, uno de los que el Sergas refuerza cada verano. ADRIÁN BAÚLDE

La Xunta aprobó este lunes el plan sanitario para el verano, que contará con 1.049 profesionales voluntarios y 237 facultativos que han acabado su formación en Galicia y continuarán en el Servizo Galego de Saúde. El programa cuenta con un presupuesto de 10,1 millones de euros.

La mayoría de los voluntarios, 810, son profesionales de Enfermería y los restantes 239 son médicos. Cubrirán puestos en los centros de salud y harán guardias voluntarias en los puntos de atención continuada (PAC).

También podrán prestar servicios de forma temporal en centros de salud distintos al de destino profesional, en caso de centros que necesiten un refuerzo prioritario o tengan necesidades especiales de cobertura.

Esas posibilidades también estarán abiertas a profesionales de otras comunidades autónomas.

Críticas del BNG

La portavoz del BNG, Ana Pontón, denunció el cierre de camas y recorte de servicios sanitarios, y reclamó que se mantengan operativas tanto la hospitalización como las pruebas diagnósticas. Pontón reclamó que se contrate más personal de todas las áreas.

Sanidade afirma que tendrá disponibles más del 90 % de las camas hospitalarias. La consellería recordó que el porcentaje de ocupación el año pasado apenas superó el 71 %. Por lo tanto, con una reserva casi 20 puntos mayor, se espera que la calidad asistencial esté garantizada. Pero en todo caso, los centros hospitalarios disponen de «plans de continxencia propios» para afrontar situaciones inesperadas.

Sanidade celebró que este año se ha logrado retener al 77,45 % de los MIR que hicieron su formación en la comunidad, es decir a 237 de los 306 residentes. La Xunta destacó en especial los especialistas de medicina familiar que han decidido continuar en Galicia, 96 de 114, el 84,2 %.

También señalaron que 29 médicos de la nueva especialidad de urgencias hospitalarias formalizaron su vínculo con el Sergas.