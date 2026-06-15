Pontón urge a la Xunta a reforzar la sanidad pública tras años de recortes

Salvador Sas | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto este lunes desde Moaña medidas de refuerzo para la sanidad pública, tanto en los servicios ordinarios de atención primaria como en los PACs, sobre todo en las zonas turísticas, donde la población se multiplica con la llegada de la época estival. La líder nacionalista ha insistido en que el PP hace justo el contrario, «pechar camas e recortar servizos», y ha defendido la urgencia de reforzar la atención sanitaria «mantendo operativos todos os servizos, tanto de camas como de probas diagnósticas».

«O que ten que facer a Xunta é contratar máis persoal e no pechar camas e servizos como está facendo neste momento porque xa temos unhas listas de espera moi avultadas e o que fan, verán tras verán, é incrementalas», denunció la portavoz del Bloque. La líder nacionalista apostó también por poner en marcha un plan de captación de profesionales con condiciones dignas que acabe con la precariedad en el ámbito sanitario, una medida que, subrayó, permitiría que se habían recuperado muchos servicios perdidos.

«O que necesita a nosa atención primaria non son anuncios e propaganda, o que necesita son máis profesionais, máis médicos e médicas, máis persoal de enfermería, máis pediatras, e iso é o que ten que facer o Partido Popular», reclamó.

En este sentido, también emplazó a la Xunta a incrementar los recursos destinados al sistema sanitario público y comenzar por recuperar los 1.640 millones de euros que, según cifró Pontón, el PP recortó en la atención primaria en 17 años de gobierno. Pontón hizo estas declaraciones junto a la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, un encuentro con la Plataforma de la Sanidad de esta localidad. Pontón calificó de «insólita» la situación que se está viviendo en Moaña, donde entra en funcionamiento un nuevo centro de salud sin que se restablezca el PAC que el ayuntamiento tenía antes de la pandemia, lo que demuestra, según el BNG, cómo el Gobierno del PP está debilitando la sanidad pública, en la vez de reforzarla.

«Pídolle ao señor Rueda que non responda nin con mentiras, nin con prepotencia, ante a dignidade que está demostrando a veciñanza de Moaña que leva 240 semanas reclamando que se devolvan as urxencias: que deixe de enganar á veciñanza porque ter unha ambulancia non significa ter un PAC», denunció la portavoz nacionalista.

«Se o señor Rueda e o Partido Popular pensan que imos tirar a toalla, equivócanse; imos seguir defendendo o PAC de Moaña nas rúas e tamén nas institucións», subrayó, para avanzar a continuación que el BNG va a llevar este tema al pleno del Parlamento de esta semana.

Pontón incidió en que el Bloque no va a parar hasta que los vecinos y vecinas de Moaña tengan lo que les corresponde, un PAC que les permita tener una atención lo más próxima posible, sobre todo en un ayuntamiento con mucha población que además se ve multiplicada durante el verano. La líder nacionalista advirtió de que este no es solo un problema de Moaña, sino que se extiende a otros puntos del País y denunció que lo que está pasando en la sanidad pública responde al diseño y a la ideología de un PP, dijo, que lleva años recortando en la pública para beneficiar a la privada porque así es concibe la salud, «como un negocio para uns poucos».

«Desde o BNG imos seguir defendendo a sanidade pública e non imos permitir ao Partido Popular que xogue co máis importante, que é a saúde dos galegos e das galegas», concluyó.