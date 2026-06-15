Justicia convoca 375 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales

Acto de jura o promesa de seis juezas y un juez de la 73 promoción de la carrera judicial destinados a Galicia, en febrero del 2025. MARCOS MÍGUEZ

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este lunes publica la convocatoria de setecientas plazas de jueces y fiscales. Se trata de la mayor «macroconvocatoria» de la historia, según precisó el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su cuenta de la red X. Este domingo, de hecho, había instado a sus seguidores a «estar atentos» al diario oficial. Entre las setecientas plazas, se convocan 575 para jueces y fiscales por oposición, y otras 125 de magistrados por el cuarto turno para juristas con más de diez años de ejercicio.

Según Justicia, esta cifra de 700 jueces y fiscales «supone más del triple de las convocadas en 2025 y un auténtico hito histórico» si se compara con períodos como la etapa 2012-2016, cuando el Gobierno solo convocó 350 plazas en cinco años. El ministerio que dirige Félix Bolaños, que señala que esta convocatoria permitirá completar «la mayor transformación de la Justicia en décadas», expone que el Ejecutivo ha convocado 2.515 plazas de jueces y fiscales desde el 2018, «el triple de las que se convocaron durante las dos legislaturas de Mariano Rajoy».

La convocatoria publicada en el BOE pretende cubrir, por oposición, 375 plazas de jueces y 200 de fiscales, y se iniciará en octubre. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial convoca 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, un concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional.

En paralelo a la «macroconvocatoria», como la denomina el ministro en su cuenta de la red X, el Gobierno ultima la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, una ampliación de la plantilla judicial y fiscal «sin precedentes en nuestra historia». La medida quedará definitivamente aprobada en las próximas semanas a través de dos reales decretos, una vez se recojan las aportaciones del CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas y los distintos ministerios implicados.

Nueva legislación

La citada medida se encuadra en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo considerado «más eficiente» por el Ministerio. Esta ley elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios, y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros. Esto contrasta con el coste de crear un juzgado tradicional, que costaba alrededor de medio millón. Por su parte, la plantilla fiscal crecerá un 7,1 %, pasando de 2.804 a 3.004 efectivos. También se trata de una cifra «inédita», tal y como señala Justicia, ya que en los últimos veinte años nunca se habían creado más de cien nuevas plazas de fiscales en un solo año.

En cuanto a la distribución de las nuevas plazas, el ministerio precisa que el reparto se realizó «atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma», recabando datos de los distintos informes elaborados por el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, de las comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia. El comunicado del Gobierno, por el momento, no especifica cómo será ese reparto.

Bolaños recuerda, además, que sigue su tramitación parlamentaria el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, «que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5 %» en la plantilla de estos profesionales.