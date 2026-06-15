Uno de cada cinco médicos de hospital retomó hoy la huelga en Galicia contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad

Concentración de médicos en el Álvaro Cunqueiro el pasado mes de mayo Oscar Vázquez

La quinta huelga semanal del colectivo médico en contra del anteproyecto de estatuto marco del Ministerio de Sanidad mantiene en su primera jornada un seguimiento alto, aunque no tanto como en días anteriores. Un 15,15 % según los datos del Sergas, que en el ámbito hospitalario sube al 20 %. Es decir, uno de cada cinco facultativos de hospital ha retomado los paros. En atención primaria la incidencia vuelve a ser baja, del 2,56 %. Los siete grandes hospitales rozan el 21 % de seguimiento, con el Chuvi a la cabeza (22,76 %).

Tras las infructuosas reuniones entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga, este ha anunciado ya que si no se produce ningún cambio esta semana y durante los meses de julio y agosto, «las organizaciones sindicales han decidido escalar en las movilizaciones y convocarán una huelga indefinida tras los meses de verano». Dentro del comité de huelga hay varias organizaciones sindicales, entre ellas O´Mega, mayoritario entre los profesionales gallegos.

Los médicos mantienen sus reivindicaciones: un estatuto propio, un ámbito de negociación específico, jornada laboral de 35 horas con el exceso de horas reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación, o una clasificación profesional acorde a su nivel formativo y responsabilidad clínica, entre otras.

Este lunes, los sindicatos han convocado una gran concentración en Madrid, mientras que a partir de mañana habrá movilizaciones delante de los hospitales gallegos. Desde el mes de diciembre la huelga de facultativos ha provocado en Galicia la suspensión de casi 250.000 actos médicos, entre ellos más de cinco mil intervenciones quirúrgicas. Los sindicatos anuncian un paro indefinido a partir de septiembre