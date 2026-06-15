La CIG ocupa sedes de la Xunta en las siete ciudades para protestar contra el plan de bajas laborales

XOÁN REY. | EFE

El sindicato nacionalista CIG ha iniciado este lunes su ofensiva contra el plan de la Xunta para combatir las bolsas de fraude en las bajas laborales y ha ocupado sedes de la Xunta y del Sergas en las siete grandes ciudades gallegas, en señal de repulsa a los cambios para controlar la incapacidad temporal, que refuerzan el papel de las mutuas. Las protestas se desarrollan en A Coruña, en el departamento territorial de la Consellería de Sanidade; en Santiago, en la sede de Sanidade; en Pontevedra, en el edificio de la Xunta; en Ourense, en la delegación territorial de la Xunta; en Vigo, en la oficina del Sergas; en Lugo, en el edificio administrativo de la Xunta; y en Ferrol, también en el edificio de la Xunta.

Tal y como ha denunciado la organización sindical nacionalista, el plan de mejora de la gestión de la incapacidad temporal supone «un novo paso na estratexia de Rueda para converter as baixas médicas nun problema de control social e non nun problema de saúde laboral». Para la CIG, bajo el pretexto de combatir el llamado absentismo, el Gobierno gallego refuerza el papel de las mutuas y orienta la actuación de la inspección de cara a la aceleración de las altas médicas.

En la protesta de Santiago ha participado el secretario xeral de la organización, Paulo Carril, miembro destacado de la UPG, el partido que tutela la estrategia del Bloque y también de la principal organización nacionalista de trabajadores. «De forma ilegal, pretende impoñer con todo tipo de enganos, ameazas e intimidacións que as persoas traballadoras asinen autorizacións e consentimento para que as mutuas poidan actuar de forma impune contra a saúde das persoas traballadoras», asegura Carril sobre un plan que ha suscitado el rechazo del BNG y del PSdeG, quienes entienden que las demoras excesivas de algunas incapacidades no tienen que ver con la mala praxis de los facultativos ni la supuesta picardía de los pacientes, sino con el colapso del sistema público de salud, que hace que se demoren las pruebas diagnósticas.

Paulo Carril denuncia que esta medida del PP viene a fortalecer la campaña desarrollada por la patronal y por la Xunta para presentar a las personas trabajadoras como responsables del incremento de las bajas laborales. En ese sentido, el líder sindical recuerda que los propios datos muestran que el problema no es que la clase trabajadora quiera trabajar menos, sino que cada vez trabaja en peores condiciones, durante más años y con un sistema sanitario más deteriorado. El secretario xeral recuerda que la CIG lleva meses denunciando que «o absentismo non é a causa do problema, senón o síntoma dun modelo laboral baseado na sobreexplotación, no envellecemento da poboación activa e nos recortes da sanidade pública».