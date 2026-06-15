Besteiro desliga la crisis del PSOE de las perspectivas electorales de su partido en las municipales

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El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha desvinculado este lunes en el Parlamento gallego la crisis que atraviesa el PSOE con las perspectivas electorales que manejan los socialistas gallegos de cara a las próximas elecciones municipales. «A xente saberá valorar cando teña toda a información e sacar as súas propias conclusións», ha dicho el líder del PSdeG, quien ha pedido respeto a la presunción de inocencia y ha puesto en valor la colaboración de los socialistas con la justicia para esclarecer todo. Una actitud, ha insistido, que contrasta con el obstruccionismo del PP cuando afronta procesos judiciales. Besteiro se pronunciaba así al comienzo de una semana en la que está prevista la declaración ante el juez del caso Plus Ultra del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la citación judicial hoy de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, en una audiencia previa al posible juicio en su contra por cuatro posibles delitos.

Según ha argumentado esta mañana Besteiro, ambos asuntos están en «nunha fase claramente investigadora e, polo tanto, nada decisiva, a diferencia do que está acontecendo en sede xudicial co PP, que manten xuicios abertos por situacións de corrupción claramente inadmisibles». El líder socialista ha insistido en que le produce sorpresa que los populares estén dando lecciones a pesar de que «é o único partido condenado por financiación irregular na historia da democracia» y ha recordado que los socialistas «non destrozan documentación, nin rompen ordenadores».

Propuesta en vivienda

El portavoz del PSdeG también ha anunciado hoy, en compañía del diputado Aitor Bouza, que los socialistas llevarán al Parlamento de Galicia una iniciativa legislativa para garantizar que toda la vivienda construida con fondos públicos permanezca de forma permanente en el parque público. «O público non se vende», dijo, antes de advertir de que «Galicia non pode seguir perdendo vivenda protexida cando hai preto de 34.000 persoas inscritas como demandantes».

Besteiro situó la vivienda como una de las grandes prioridades sociales de Galicia y defendió que debe convertirse en el quinto pilar del modelo de bienestar, junto con la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia. «Non abonda con construír nova vivenda pública. É imprescindible asegurar que siga cumprindo a súa función social», dijo Besteiro, quien puso ahí la diferencia entre el modelo que plantea la Xunta de Rueda y la propuesta socialista.

En este sentido, el PSdeG defenderá una modificación de la legislación gallega para impedir que las viviendas construidas con recursos públicos acaben incorporándose al mercado privado con el paso de los años. Besteiro recordó que la normativa actual no garantiza esa protección permanente, frente al que sostiene el presidente de la Xunta, ya que existen viviendas protegidas que pueden pasar al mercado privado transcurridos 30 años y, en algunos supuestos, incluso a los 15. Para los socialistas, esta situación provoca una pérdida de patrimonio público en un momento en el que Galicia más necesita ampliar su oferta de vivienda accesible. «Os recursos de todos deben servir para ampliar o patrimonio colectivo de todas as xeracións e non para alimentar procesos especulativos», subrayó.