El 12 % de los mir que eligieron familia en Galicia no se incorporaron a su plaza

Simulacro de examen mir el pasado mes de enero en Santiago PACO RODRÍGUEZ

El Ministerio de Sanidad ha abierto un proceso extraordinario para cubrir 441 plazas de formación sanitaria especializada que resultaron vacantes tras el procedimiento ordinario. Aunque se agotaron todos los puestos durante la adjudicación, finalmente en 433 casos los aspirantes no se incorporaron, y en otros ocho renunciaron expresamente entre los días 5 y 12 de junio.

Ahora el ministerio, para optimizar la oferta formativa del Sistema Nacional de Salud, abre una convocatoria a la que pueden presentarse todos los aspirantes que superaron la nota mínima pero no tuvieron plaza en la fase ordinaria. Y un porcentaje no desdeñable de vacantes está en Galicia. Son 32, todas de medicina, y 26 de ellas de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, lo que supone más del 12 % de las 207 plazas ofertadas.

En concreto han quedado disponibles dos vacantes en el área de A Mariña, dos en A Coruña, tres en Ferrol, tres en Lugo, cinco en Ourense, tres en Pontevedra, una en Santiago, dos en Povisa y cinco en Vigo. Además no se incorporó un residente de cirugía maxilofacial (A Coruña), uno de endocrinología (Ferrol), uno de psiquiatría (Lugo), uno de medicina interna (Ourense) y otro de oncología radioterápica (Santiago). El ministerio también oferta la plaza de urgencias y emergencias de Lugo, aunque en teoría solo había aprobado seis para Galicia.

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En el conjunto del Sistema Nacional de Salud, dentro de las 441 vacantes la mayoría son de Medicina (321), seguidas de 121 de Enfermería, cuatro de Farmacia, dos de Física, una de Biología y finalmente otra de Química. En el caso de las vacantes, mir la mayoría, 240, son de medicina familiar. Las solicitudes para ocupar todas estas vacantes deben presentarse vía electrónica desde las 9 horas de mañana hasta las 9 horas del 18 de junio, cuando empezará ya la adjudicación telemática. Cuando esta sea definitiva, la toma de posesión de los nuevos residentes se llevará a cabo entre los días 29 y 30 de junio.