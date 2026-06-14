El viaje organizado por albaneses para recoger 902 kilos de coca que ningún piloto gallego aceptó por miedo a morir asesinado al finalizar la travesía

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

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La lancha con la que fueron hasta Azores: Un lancha de 150.869 euros. Tenía una manga de 2,8 metros y una eslora de 11,4, carecía de folio, matrícula o placa de fabricante y la propulsaban 1.350 caballos repartidos en tres fueraborda. El valor de la embarcación, según los peritos, era de 150.869 euros
La lancha con la que fueron hasta Azores: Un lancha de 150.869 euros. Tenía una manga de 2,8 metros y una eslora de 11,4, carecía de folio, matrícula o placa de fabricante y la propulsaban 1.350 caballos repartidos en tres fueraborda. El valor de la embarcación, según los peritos, era de 150.869 euros MARTINA MISER

El Juzgado número 3 de Vilagarcía procesa a los siete extranjeros del Este implicados, de los que cuatro surcaron 1.800 millas náuticas desde Vilanova a las Islas Azores y regresaron tras una singladura suicida atravesando temporales durante 19 días

14 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuatro albaneses, un lancha de 11,4 metros de eslora sin cabina, una travesía por delante de 1.800 millas náuticas repartidas en los trayectos de ida y vuelta desde Vilanova de Arousa hasta las islas Azores

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