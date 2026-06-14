El viaje organizado por albaneses para recoger 902 kilos de coca que ningún piloto gallego aceptó por miedo a morir asesinado al finalizar la travesía
VIGO / LA VOZ
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El Juzgado número 3 de Vilagarcía procesa a los siete extranjeros del Este implicados, de los que cuatro surcaron 1.800 millas náuticas desde Vilanova a las Islas Azores y regresaron tras una singladura suicida atravesando temporales durante 19 días14 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cuatro albaneses, un lancha de 11,4 metros de eslora sin cabina, una travesía por delante de 1.800 millas náuticas repartidas en los trayectos de ida y vuelta desde Vilanova de Arousa hasta las islas Azores