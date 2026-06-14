El viaje organizado por albaneses para recoger 902 kilos de coca que ningún piloto gallego aceptó por miedo a morir asesinado al finalizar la travesía

La lancha con la que fueron hasta Azores: Un lancha de 150.869 euros. Tenía una manga de 2,8 metros y una eslora de 11,4, carecía de folio, matrícula o placa de fabricante y la propulsaban 1.350 caballos repartidos en tres fueraborda. El valor de la embarcación, según los peritos, era de 150.869 euros MARTINA MISER

Cuatro albaneses, un lancha de 11,4 metros de eslora sin cabina, una travesía por delante de 1.800 millas náuticas repartidas en los trayectos de ida y vuelta desde Vilanova de Arousa hasta las islas Azores