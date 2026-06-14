El PSdeG denuncia el «esgotamento» del modelo contra incendios de la Xunta

Un bombero forestal en el incendio de Pantón y Sober del pasado septiembre CARLOS CORTÉS

La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta llevará este martes al pleno del Parlamento la política de la Xunta contra los incendios forestales, a través de una interpelación a la conselleira del Medio Rural. La parlamentaria cuestionará que el Gobierno gallego afronte cada campaña de alto riesgo «con medidas provisionai» y «reforzos temporais», en lugar de aplicar una reforma estructural al dispositivo

«Galicia non pode entrar noutro verán no período de máximo risco coa mesma receita de sempre: parches, contratos de poucos meses e prevención a destempo», señaló Rodríguez Dacosta en una nota de prensa, en la que añadió que «se a Xunta recoñece que os incendios son máis rápidos, máis intensos e máis difíciles de controlar, o dispositivo non pode seguir funcionando como se nada cambiase».

La socialista puso el foco en la prevención y afeó que se incorporen efectivos de refuerzo cuando la comunidad ya entra en la fase más delicada de la campaña. «A prevención non se improvisa cando xa estamos ás portas dos grandes incendios. Faise antes, con persoal estable, con medios suficientes e con coñecemento do territorio», remarcó Dacosta, quien además acusó al Gobierno gallego de repetir diagnósticos desde los fuegos del 2017 sin tomar decisiones firmes. Por ello, lamentó el inmovilismo de la administración autonómica: «A Xunta non pode dicir que non sabía o que había que facer. Sabíao. Dixéronllo os expertos, aprobouno o Parlamento e confirmárono as sucesivas campañas de incendios. O que faltou foi vontade política para cambiar o modelo».

La diputada subrayó que este debate supera lo meramente administrativo o laboral, ya que afecta de manera directa a la seguridad pública y a la protección de los ciudadanos: «Falamos da protección das persoas, das aldeas, das explotacións agrarias, das vivendas, do monte e tamén dos profesionais que se poñen diante do lume. Cando o dispositivo falla, as consecuencias non quedan nun expediente: págaas o territorio e págaas a xente».