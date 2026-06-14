La inscripción en los ciclos de FP gallegos se abre este lunes

Alumnado de FP en el Politécnico de Santiago PACO RODRÍGUEZ

El plazo para inscribirse en alguna de las 277 titulaciones de FP que se imparten en centros educativos gallegos se abrirá este lunes 15 de junio, y estará activo hasta el martes 30. Los trámites se harán por vía telemática, a través de la aplicación de admisión del alumnado disponible en el portal educativo de la Xunta. En total, para el próximo curso, el 2026-2027, se ofrecen 50.244 plazas de nuevo ingreso para Formación Profesional. Además, 44 ciclos se impartirán por primera vez en Galicia, lo que diversifica y amplía la oferta educativa en estos estudios, cada vez más demandados.

En concreto, el próximo curso se podrá elegir entre 159 ciclos de FP básica, media o superior, pero también hay 33 másters, 27 títulos de alta especialización, 45 formaciones aceleradas (programas intensivos concentrados en períodos de cuatro a seis meses y que permiten actualización o acceso rápido al mundo laboral) y 14 PFB, programas formativos para alumnado con necesidades educativas especiales.

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La mayoría de plazas ofertadas son para modalidades presenciales, aunque hay 9.740 que corresponden a formación a distancia, muy demandadas sobre todo por gente que ya trabaja. Además, casi 6.600 plazas son para ciclos de FP Dual Intensiva, es decir, aquella que cuenta con más tiempo de formación en empresa, entre un 35 y un 50 % del total del curso y en el que el alumno suscribe un contrato de formación y recibe remuneración. En el resto de ciclos también hay formación en empresas, pero su duración es menor, entre el 25 y el 35 % de las horas totales, y esta se hace a través de un convenio de colaboración, no de un contrato.

Una vez se cierre el plazo de inscripción, empezará la adjudicación de plazas. Igual que ya hizo el año pasado, la Consellería de Educación concentrará todo el proceso en el mes de julio, para que los nuevos estudiantes puedan tener claro qué harán el próximo curso lo antes posible.

Así, la primera adjudicación se hará el día 10 de julio, y el plazo de matrícula para esa tanda irá del 10 al 15 del mismo mes. Con las plazas que queden libre se hará una segunda asignación, que se conocerá el 20 de julio, y que requerirá matricularse entre ese día y el 23. La tercera adjudicación será ya el 27 de julio, con formalización de matrícula entre el 27 y el 29.

A partir de ese momento habrá un proceso de adjudicación continua para los ciclos en los que queden vacantes. Cada centro procederá a ir llamando por orden a las personas que estén en lista de espera para ofrecerles la plaza y, de aceptarla, que realicen la inscripción.