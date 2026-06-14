Galicia y el sur de Irlanda, más cerca

Una calle comercial en la ciudad de Cork, la segunda en importancia de Irlanda después de Dublín. SANTI GARRIDO

Galicia e Irlanda siempre han estado muy unidas en el imaginario común, ese que incluye cultura, leyendas y rutas marítimas, y desde este mes también lo está por aire. Además de las vías habituales con Dublín desde Santiago, Aer Lingus ha comenzado a enlazar la capital gallega con Cork, la segunda ciudad del país, mil kilómetros sobre los mares Cantábrico y Celta para aproximar dos grandes tierras verdes, de lluvia constante, y de evocaciones a la literatura de Brañas, Castelao o Cabanillas, entre otros autores. Un viaje de ida y vuelta con numerosas conexiones históricas, turísticas y ahora, por supuesto, laborales.

Turismo de Irlanda ha apostado por esta opción. Explica Susan Bolger, la directora de Turismo de Irlanda en el mercado español, que «la ruta entre Santiago y Cork es más que una conexión aérea: es una puerta de entrada clave para que los visitantes gallegos descubran la riqueza del sur de Irlanda, y es también una vía para reforzar los vínculos históricos y patrimoniales entre dos pueblos hermanados como son Irlanda y Galicia. El acceso directo a Cork, sumado al ya existente en Dublín, refuerza el turismo regional en la isla y pone en valor la cultura, los paisajes y la hospitalidad únicos que hacen de Irlanda un destino atractivo para el público gallego».

La ruta opera dos días por semana: los lunes (poco después de las tres de la tarde de hoy estará aterrizando en Lavacolla un Airbus 320 que cumple en apenas hora y media un trayecto atlántico en línea recta, con la Bretaña y Cornualles en el horizonte), y los jueves. Cork, nacida en medio de marismas atravesadas por el río Lee, al lado de uno de los mayores puertos naturales del planeta, es ciudad (más de 200.000 habitantes, con su entorno) y es condado de la provincia de Munster, con medio millón de ciudadanos repartidos en una superficie similar a la de A Coruña. Y es un efervescente polo de crecimiento tecnológico. La fama se la lleva Apple, con su sede en esta localidad, pero son muchas las grandes tecnológicas y farmacéuticas globales que han apostado por este lugar. Y eso lleva a oportunidades de empleo.

Gallegos en Cork

Ya son muchos los gallegos que han apostado por el sur irlandés. Como Alejandro Pérez, de 26 años, natural de Vigo. Formado en ADE y con máster en finanzas, quería mejorar su inglés y también sus opciones laborales porque, como explica, en Cork «hay muchas oportunidades de trabajo». Y pese a que no es espacio Schengen, sí es UE y eso supone un obvio plus ante el brexit de Reino Unido. Optó a una farmacéutica y lo cogieron, en la que está desde mayo. Él llegó en enero. Se enteró de las oportunidades gracias a un amigo que lleva ya tres años. «Me había hablado maravillas de Cork», asegura. Ya conoce a más gallegos. Pocos no debe haber, porque en el avión se escucha mucho el idioma, aunque lejos de lo que ocurre cada semana en los vuelos entre Suiza y A Coruña o Santiago, que recuerdan a los buses de línea entre A Coruña y Carballo (por ejemplo). «Estoy encantado», resume, aunque echa de menos su tierra. Y «llueve siempre». Cierto: en este arranque de junio tan caluroso en Galicia, Cork ofrecía hace unos días una hermosa combinación de lluvia, viento y frío. Y de verde, intensísimo, como plenitud hay de bilitroques y de bieiteiros, de vacas pastando en amplios prados, con ríos y arboledas frondosos a cada lado, y con gente más devota de San Finbar que de San Martiño.

Cuenta Alejandro que Cork ofrece muchas posibilidades laborales y los salarios son más altos. Claro que igual es a los irlandeses a quienes les apetece probar en Galicia, y no solo para hacer el Camiño, que será uno de los motivos principales para los viajes, seguramente.

Lazos económicos y culturales

Las conexiones aéreas de Galicia con Cork, además de las aéreas, las que llevaban barcos de A Coruña hasta la punta de Kinsale o de la madera que sale de Baralla para las barricas de Jameson, están especialmente en el Centro Irlandés de Estudos Galegos, de la University College Cork, creado hace casi 30 años por el profesor David Mackenzie, fallecido hace diez. Su director desde el 2008 es el noiés Martín Veiga, poeta, profesor y traductor en esta Universidad, y con un lectorado de lengua y cultura de Galicia a cargo de Sara Álvarez.

Las materias de lengua y cultura gallegas se ofrecen como optativas en los programas del departamento de Spanish, Portuguese an Latin American Studies, único de Irlanda con docencia e investigación en todas las lenguas ibéricas. La parte gallega tiene unos veinte alumnos al año, con opciones tanto en grado como en posgrado (cinco materias en total). Y además de la docencia, explica Veiga que la cultura gallega posee una presencia importante en Cork, y en el ámbito irlandés en general.

El Centro de Estudos Galegos, individualmente o en colaboración con otras universidades e instituciones, participa en numerosas actividades, nacionales e internacionales. Por el centro han ido pasando algunas de las personalidades más destacadas de la cultura gallega. Posee la biblioteca especializada en Estudos Galegos mejor dotada de Irlanda en esta área, y Veiga coedita la revista Galicia 21. Journal of Contemporary Galician Studies.