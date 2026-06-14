Una familia ucraniana y otra ecuatoriana con diez niños reavivan una aldea de Sarreaus

Uxía Carrera Fernández
UXÍA CARRERA SARREAUS / LA VOZ

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Los ucranianos Nely y Vladimir con sus cinco niños, de entre cinco y trece años
Los ucranianos Nely y Vladimir con sus cinco niños, de entre cinco y trece años MIGUEL VILLAR

Cada una tiene cinco hijos y ambas llegaron huyendo de la difícil situación de sus países. En Codosedo, donde ahora hay 15 menores, encontraron tranquilidad

14 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El silencio en la aldea de Codosedo, en el concello de Sarreaus, hace tiempo que se acabó. La ucraniana Nely se declara culpable: «Antes de mis cinco hijos seguro que era un sitio más tranquilo».

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