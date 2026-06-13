La Consellería de Educación confirma que el próximo curso irá del miércoles 9 de septiembre al lunes 21 de junio

Primer día de clase en un colegio de Santiago Sandra Alonso

Lo que en mayo era una proposición, ahora es ya un acuerdo y este lunes será oficial tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El próximo curso escolar, el 2026-2027, arrancará el miércoles 9 de septiembre y se extenderá hasta el 21 de junio, por lo que el último día de clase será un lunes. Esto se aplicará a todas las etapas educativas, salvo a los segundos cursos de FP y a 2.º de Bachillerato. Además, para el alumnado que se incorpora a los centros en 4.º de Infantil los centros podrán fijar un período de adaptación, que en cualquier caso no podrá prolongarse más allá del martes 15 de septiembre.

La Consellería de Educación abordó su propuesta en la Mesa Sectorial Docente y las fechas de inicio y remate han quedado aprobadas, así como los períodos de vacaciones. Habrá un parón de Navidad que irá del martes 22 de diciembre al jueves 7 de enero, ambos incluidos, por lo que la vuelta de este descanso de invierno se realizará un viernes.

El Carnaval o Entroido parará las clases los días 8, 9 y 10 de febrero (de lunes a miércoles) y el segundo trimestre acabará con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, que se extenderán desde el lunes 22 hasta el lunes 29 de marzo.

A mayores, será día no lectivo el martes 7 de diciembre, declarado Día do Ensino, lo que convertirá en puente escolar los festivos del 6 y 8 de diciembre (Día de la Constitución y de la Inmaculada, respectivamente). Tampoco serán lectivos los festivos de ámbito estatal, autonómicos o locales, y cada centro podrá escoger otros dos días a mayores.

Las enseñanzas de régimen especial (como las oficiales de idiomas, artísticas o deportivas) podrán flexibilizar el inicio de las actividades lectivas hasta el 16 de septiembre como máximo. Por su parte los segundos cursos de los ciclos de FP terminarán el curso el 15 de junio y las clases de 2.º de bachillerato acabarán en función de las fechas que se establezca para las pruebas de acceso a la universidad (PAU).

En cuanto a las pruebas de evaluación de diagnóstico que, según fija la ley educativa estatal (Lomloe) deben hacerse en 4.º de primaria y en 2.º de ESO, se celebrarán del 19 al 23 de abril para secundaria y del 26 al 30 del mismo mes para primaria.