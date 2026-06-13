El uso de pastilleros se multiplica pero el Sergas quiere llegar a más pacientes

Está demostrado que los sistemas personalizados de dosificación, en la foto uno de ellos en la farmacia Mera, en Santiago, mejoran la adherencia terapéutica SANDRA ALONSO

El envejecimiento de la población provoca que cada vez haya más gallegos polimedicados y si a la complejidad de tomar diez o más fármacos al día se suman la edad y los problemas de confusión, falta de adherencia o dosis incorrectas, el resultado es evidente: fracaso terapéutico, ineficiencia, aumento de las visitas a urgencias y de los ingresos hospitalarios. Actualmente 484.270 gallegos cumplen con los requisitos de ser polimedicados, es decir, tienen cinco o más fármacos prescritos de forma crónica. De ellos, la mayoría superan los 65 años, 342.751. Numerosos estudios reflejan que hay una frecuencia de entre el 19 y el 59 % de errores de medicación debido a una incorrecta administración de los tratamientos en el domicilio.

En este contexto, la Consellería de Sanidade puso en marcha justo hace tres años, en junio del 2023, un programa para mejorar la adherencia terapéutica a través de sistemas personalizados de dosificación (SPD), pastilleros gratuitos que elaboran las farmacias con los tratamientos prescritos a pacientes polimedicados con poca red social. Los requisitos para acceder a esta gratuidad eran elevados en la primera fase —tener más de 74 años, 13 o más fármacos y vivir solo y sin red de apoyo—, por lo que el número de usuarios a finales del 2023 era de tan solo 27 pacientes, y un año después, en diciembre del 2024, de 161. Tras un período inicial se rebajaron los criterios: 70 o más años, más de diez medicamentos crónicos, y vivir solo o con una red de apoyo no adecuada. Además, se incluyeron excepciones, si un paciente menor de 70 o con menos de 10 medicamentos tiene problemas de adherencia o dificultades para tomar su tratamiento de forma correcta, también puede participar.

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En la actualidad son 1.482 los gallegos que utilizan estos pastilleros, elaborados por 582 farmacias de las cuatro provincias, el 41,2 % del total. La mayoría son mujeres (919) y la media de edad 81 años. Respecto a los que cumplen los criterios de excepcionalidad, tienen 60,6 años de promedio. Desde diciembre del 2024 la cifra de beneficiarios de este sistema se ha multiplicado casi por diez pero sigue siendo una cifra baja en relación al número de personas mayores y polimedicadas, por lo que la Xunta quiere sumar más. Por ello, desde la consellería sostienen que además de dar difusión adaptarán la iniciativa a las necesidades reales, «modificando os criterios de selección da poboación diana a medida que o programa vai avanzando co obxectivo de poder chegar cada vez a máis xente». Llama la atención, por ejemplo, el número de lucenses con pastilleros, tan solo 78 personas en una provincia muy envejecida. La vecina Ourense, con menos habitantes, cuenta con 334 usuarios. En A Coruña son 589 y en Pontevedra 481. Lugo es también la provincia en donde hay menos boticas adheridas al programa, 66, frente a las 78 de Ourense, las 208 de Pontevedra y las 230 de A Coruña.

Para poder estar en esta iniciativa, las farmacias deben cumplir los criterios de preparación de los SPD, recogidos en el decreto 87/2022, que obliga a una formación específica y a tener zonas habilitadas en la farmacia para la preparación, archivo y documentación. Los pastilleros no son exclusivos en todo caso de este programa, sino que muchos crónicos los recogen en las farmacias pero abonando una cantidad por los mismos.

Silvia Represa, farmacéutica y vocal de oficinas de farmacia en el colegio de A Coruña

Silvia Represa: «No solo los entregamos, sino que damos información»

Silvia Represa es farmacéutica en Tordoia, un concello rural en donde la presencia de estos profesionales sanitarios es clave. Recuerda que el objetivo de los SPD es claro: mejorar la adherencia terapéutica, «y por lo tanto mejorar la salud del paciente y en consecuencia también el sistema». En zonas como este municipio son el sanitario más cercano, por lo que muchas veces son quienes detectan si un usuario podría beneficiarse del pastillero, «si cumplen los criterios los derivamos al centro de salud, porque aquí hay vecinos que vienen todas las semanas a la farmacia, mientras que al centro de salud lo hacen con menor frecuencia».

Como el fin de la medida es la adherencia y el seguimiento, los SPD solo se pueden elaborar para una semana o como máximo dos, «así el paciente tiene que venir». No solo eso, entrega el blíster que recogió la semana anterior y proporciona información de cómo está tomando el tratamiento, «están muy contentos porque ven que el equipo multidisciplinar está pendiente de ellos». Represa explica que desde las boticas ven una mejoría en aquellos mayores polimedicados que usan los pastilleros, «de hecho antes no recogían los tratamientos, se nota en su salud». De momento los criterios aún son exigentes pese a las dos nuevas excepcionalidades —menor de 70 o de 10 fármacos—, pero esta profesional confía en que sigan flexibilizándose, «con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de beneficiarios».