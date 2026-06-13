Feijoo promete en O Pino una «limpieza total» de la «gran cloaca de P. S.»

Diego Calvo, Alberto Núñez Feijoo, Alfonso Rueda, Paula Prado y Manuel Taboada fotografiándose en la romería del PP coruñés en O Pino PACO RODRÍGUEZ

«Vamos a hacer una limpieza total y completa porque lo han podrido todo», proclamó el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijoo sobre los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, al que citó como «P. S., el que maneja la gran cloaca española», y «un gran fariseo que no cumplió nada de lo que prometió» en materia de regeneración. Feijoo habló así en la gran romería que organiza el PP de A Coruña en la carballeira de A Magdalena, en el concello de O Pino. Le precedieron sobre el escenario el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el del PP coruñés, Diego Calvo, y el alcalde de O Pino, Manuel Taboada. El fuerte calor de este sábado, más de 33 grados, redujo la asistencia, que la organización cifró en cerca de 4.000 personas.

Feijoo enunció cuatro compromisos, que resumió en la promesa de «un cambio sereno, profundo y ordenado». Vaticinó que cuando lleguen las elecciones, que dependen «de quien tiene las manos manchadas y quien quiera manchársela por él», habrá cambio y «se hará bien y de arriba a abajo».

El primero de sus cuatro compromisos fue con Galicia, porque es un compromiso con la «igualdad de los españoles», frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que «trata mejor a los que chantajean que a los que aportan, a los que rompen que a los que unen». «No puede ser que castigue a los gallegos por no votar a Pedro Sánchez, ¡no puede ser!», exclamó. Así, se comprometió a impulsar un nuevo modelo de financiación que cubra los servicios de todos los ciudadanos. «No será un chanchullo entre dos, será una convicción de la forma más honesta justa y equitativa para sostener los servicios públicos». «Lo que es de todos, se negocia entre todos y se reparte entre todos», dijo haciendo suya la frase que pronunció Alfonso Rueda en Barcelona. También lanzó el citado compromiso de «rexeneración». Enumeró los casos de corrupción que afectan al Gobierno estatal, su supuesto acoso a las fuerzas de seguridad y al poder judicial e ironizó con «la fulgurante carrera de emprendedor de Zapatero, la joya de la corona de Pedro Sánchez». Su tercera promesa fue «poner el país a funcionar». Abordando la falta de presupuestos, el problema de la vivienda o la gestión de la «inmigración que necesita España». Su propuesta es que llegue con orden, integración y de acuerdo con la ley. Porque «el orden en la inmigración es humanidad». En cuarto y último lugar se comprometió a que en España vuelva a «merecer la pena trabajar», porque que la economía familiar «se hunde» mientras el IPC escala un 26 % y la vivienda un 60 %, y «suben los impuestos y se lo gastan todo».

Terminó su intervención el líder popular con un vaticinio: que el próximo presidente del Gobierno será «un peregrino máis, que virá ao Xacobeo podendo dicir que fixen todo o que dixen aquí».

Rueda cierra filas con Feijoo

En los discursos precedentes, Alfonso Rueda cerró filas con el presidente del PP, que lleva cuatro años de «dignidade e resistencia, aguantando o que moitos non aguantarían», y construyendo un partido que «gaña todas as eleccións». Rueda, que como Feijoo alternó gallego y castellano, también lanzó mensajes en clave autonómica. Agradeció al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, su apoyo para facilitar el aterrizaje de la planta de automóviles de SAIC. También agradeció a Calvo su trabajo en la consellería de Presidencia y en el partido en A Coruña. E incluso le puso deberes pidiendo que el año que viene acudan a la romería los alcaldes de A Coruña, Santiago y Ferrol, cuando ahora solo gobiernan en la última de esas ciudades.

Diego Calvo ya había aceptado el reto antes, diciendo que Miguel Lorenzo y Borja Verea, sentados en primera fila, serían los próximos alcaldes de la ciudad herculina y de Compostela. El presidente provincial del PP también subrayó la «fame de victoria» del partido, mayor «que nunca», ante el deterioro institucional y el reguero de escándalos que sigue al Gobierno de Pedro Sánchez, al que también citó por las siglas que aparecen en las agendas de Leire Díaz: «P. S.».