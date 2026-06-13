El BNG acusa a Rueda de incumplir el plazo para limpiar las franjas secundarias

La limpieza de la biomasa ayuda a prevenir los incendios forestales M.MORALEJO

La diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Montse Valcárcel, pidió explicaciones al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por el «incumprimento inaceptable» del plazo prometido para completar la limpieza de las franjas secundarias en municipios de menos de 10.000 habitantes.

A través de una nota de prensa, el Bloque denuncia que el plazo dado fijaba como fecha límite el 31 de mayo de 2026. Sin embargo, el compromiso «non se cumpriu». Por ello, Valcárcel registró un paquete de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones y un calendario real de actuaciones. «En setembro do 2025, tras un verán devastador que deixou case 120.000 hectáreas arrasadas, Rueda prometeu algo concreto e verificable. Puxo 25 millóns de euros sobre a mesa, asináronse convenios, fixouse un prazo. Ese prazo pasou, e o compromiso non se cumpriu», señaló la diputada.

La parlamentaria detalló que existen planes municipales remitidos en marzo que «seguen sen executarse» y parcelas cuya limpieza se pagó con anterioridad en las que «non se fixo ningún corte». «Hai concellos que denuncian que non chegaron medios nin brigadas», enfatizó. Así, Valcárcel puso el foco en la «gravidade dos feitos», recordando que en Valdeorras, Oímbra y O Ribeiro ardieron el año pasado terrenos previamente abonados para su limpieza.

Este hecho, insistió la parlamentaria, «non é un fallo técnico», sino un «incumprimento presidencial que pon en risco vidas e bens nos concellos máis pequenos de Galicia». Los nacionalistas han registrado una interpelación al presidente, dos proposiciones no de ley y tres preguntas parlamentarias sobre este asunto. Con estas iniciativas, la formación busca que la Xunta informe de los calendarios concretos, municipio por municipio, así como de los kilómetros ejecutados, las brigadas movilizadas y el porcentaje de avance de los trabajos.