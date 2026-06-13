Besteiro reivindica el «compromiso» del PSdeG con el futuro del rural

Lavandeira jr | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acusó a la Xunta de dejar «languidecer» el interior de Galicia en contraposición con la actuación de su partido, al que definió comprometido con «fixar poboación e garantir actividade de futuro». Así lo indicó durante su visita a Entrimo, donde puso el futuro hotel de la localidad ourensana, impulsado por el Concello, como ejemplo del modelo socialista de iniciativa de revitalización sostenible del rural.

El líder de los socialistas gallegos visitó allí las obras del antiguo casino convertido en centro hotelero con 600.000 euros de fondos Next Generation gestionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, según recoge el PSdeG en un comunicado. Besteiro explicó que esta iniciativa «representa o modelo de recuperación do rural que aposta polo crecemento sostible e a dotación de servizos» frente al «abandono do goberno galego».

«Alí onde o goberno do PP na Xunta de Galicia pecha os ollos para deixar languidecer o interior de Galicia, é onde os alcaldes e alcaldesas socialistas amosan o compromiso para fixar poboación e garantir actividade de futuro», indicó el secretario general del PSdeG.