El Sergas ha contratado ya a 96 de los 114 médicos de familia que acabaron el mir hace unas semanas

Acto de despedida a los residentes que acabaron la formación el pasado mes de mayo en el HULA LAURA LEIRAS

En mayo finalizaron su período de formación mir en los hospitales del Sergas 306 médicos de todas las especialidades. De momento han sido contratados ya el 77,45 %, 237, a fecha 8 de junio, una cifra elevada si se tiene en cuenta que hay profesionales que prefieren esperar unos meses para retomar su vida laboral después de cuatro o cinco años de trabajo y formación intensa.

Una de las preocupaciones de la Consellería de Sanidade es retener a los especialistas de medicina familiar y comunitaria, por la escasez que hay en centros de salud, PAC y actualmente también urgencias hospitalarias. De los 114 se quedan de momento 96, el 84,2 % del total. De ellos, la mayoría trabajarán en centros de salud (54) y ocho en puntos de atención continuada, mientras que 29 nutrirán los servicios de urgencias hospitalarias.

Hace unos años la «huida» a los hospitales suponía un varapalo para la atención primaria, que no lograba retener a los mir de su especialidad. En la actualidad también hay déficit de urgenciólogos, así que las necesidades se multiplican. Los cinco restantes trabajarán en hospitalización a domicilio (2) y en el 061 (uno como médico coordinador y dos asistenciales).

Por áreas sanitarias Santiago y Barbanza es la que retiene a más facultativos de familia, 22; en A Coruña y Cee se quedan 17; 16 han sido contratados en Pontevedra y O Salnés; otros quince en Vigo; nueve en Lugo; ocho en Ferrol y finalmente solo seis se quedarán en Ourense. Los otros tres hasta completar los 96 estarán en la Fundación Pública Urxencias 061.

Si en el caso de los mir de familia el Sergas ha logrado retener a un número elevado de profesionales y los centros de salud consiguieron captar a más facultativos de este ámbito que en el 2025 (se habían quedado 50), en el de pediatría la capacidad de atracción del servicio público de salud es escasa. De los 27 que acabaron, formalizaron su vínculo con el Sergas 14, el 51,8 %, pero solo tres se han ido a centros de salud, es decir, el resto trabajarán en los hospitales. Por áreas sanitarias, de los 14, 3 se irán a la gerencia de A Coruña y Cee, 3 a Vigo, 3 a Pontevedra y O Salnés, 2 a Ferrol, 2 a Santiago y Barbanza y 1 a Lugo.

En los próximos años el número de residentes de familia que acabe el mir subirá de forma clara. Este año eligieron plaza 207, por lo que aunque haya abandonos o cambios de especialidad en el camino, la cifra será más elevada que los 114 de este 2026.