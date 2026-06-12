Muere María Isabel Fraga, hija del expresidente de la Xunta Manuel Fraga, mientras participaba en una misión humanitaria en Madagascar

María Isabel Fraga, consolada por Ana Botella, mujer de José María Aznar, a la izquierda en la foto, durante el funeral de su padre VÍTOR MEJUTO

María Isabel Fraga, hija primogénita del expresidente de la Xunta Manuel Fraga Iribarne, ha muerto a los 78 años de edad cuando participaba en una misión humanitaria en la isla africana de Madagascar. No han trascendido por el momento las causas del fallecimiento ni cuando se producirá la repatriación de sus restos. Al contrario que su hermana Carmen, que llegó a ser diputada en el Parlamento Europeo por Galicia, María Isabel no entró en política y optó por la medicina, a la que dedicó su vida profesional, y por la ayuda a los desfavorecidos.

Su madre, María del Carmen Estévez Eguiagaray, se casó con Manuel Fraga en 1948. Tuvieron tres hijos más: José Manuel, Ignacio y Adriana-, a la que se sumó una hija adoptiva, Amalia, de la que Fraga era tutor legal. Estévez Eguiagaray murió en 1996 en Roxos, al lado de Santiago de Compostela. Su pérdida, tras una larga enfermedad, fue un duro golpe para el expresidente. Fue enterrada en el panmteón familiar de San Pedro de Perbes, en el municipio coruñés de Miño. El funeral fue oficiado por el entonces arzobispo de Madrid, Rouco Varela, ante la familia y unas pocas personalidades, entre las que figuraban el ex conselleiro de Sanidade, José Manuel Romay Beccaría; la que fuera responsable de Familia Muller e Xuventude, Manuela López Besteiro, o el arzobispo de Santiago, Julián Barrio.

Por su parte, Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular y presidente de la Xunta entre 1990 y 2005, falleció en el año 2012. Su hija María Isabel fue una de sus cuidadoras en esos últimos días. Fue enterrado en el panteón de Perbes, junto con los restos de la que fue su esposa. El sepelio no pudo ser discreto como habría preferido la familia. La ceremonia, también oficiada por Rouco Varela, reunió a cientos de personas y numerosas personalidades de la política, desde el expresidente José María Aznar y su esposa, Ana Botella, hasta la entonces vicepresidenta Soraya Sánz de Santamaría; los ministros Alberto Ruiz Gallardón, Ana Mato y Ana Pastor, y los presidentes autonómicos de Galicia, Castilla-La Mancha y Asturias, Alberto Núñez Feijoo, Dolores de Cospedal y Francisco Álvarez Cascos, entre otros. Incluso llegó un ramo de flores del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

En el plano político, el expresidente de la Xunta fue una de las figuras políticas mas relevantes de la Transición, tras ser ministro durante el franquismo. El partido que fundó, Alianza Popular, precedió al actual Partido Popular y fue clave en la democratización de la derecha española.