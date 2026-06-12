Galicia, Asturias y Castilla-León piden reunirse con la Comisión Europea para hablar de los peajes de la AP-9 y la A-66

Imagen del pago en el peaje de la AP-9, que gestiona Audasa CAPOTILLO

Solo un día después de escenificar en Compostela su pacto para conformar la Alianza del Noroeste AP-9 y AP-66, los Gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León han remitido este viernes una carta al vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea (CE), Stéphane Séjourné, para solicitar una reunión institucional en la que trasladar su rechazo común a la prórroga de las concesiones de las autopistas AP-66 y AP-9, sobre las que Europa ha abierto un procedimiento de posible infracción al Gobierno español.

La misiva está firmada por los responsables de infraestructuras y movilidad de las tres comunidades. En ella trasladan su inquietud por la duración del proceso que la CE inició en septiembre del 2021 y que continúa abierto tras haber emitido en julio de 2025 un dictamen motivado en el que el Ejecutivo comunitario consideró que ambas prórrogas se realizaron sin licitación pública y podrían ser incompatibles con el Derecho de la UE.

Los tres Gobiernos autonómicos consideran que la ausencia de una resolución definitiva mantiene una situación de incertidumbre jurídica sobre dos infraestructuras que resultan estratégicas para el noroeste, prolongando así sus consecuencias económicas, sociales e institucionales.

El objetivo de la reunión sería, precisamente, trasladar en persona al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea esas consecuencias que en la economía, la sociedad y el territorio de Galicia, Asturias y Castilla y León sigue generando no liberar estas dos importantes vías de comunicación y mantenerlas como autopistas de peaje. Además, pretenden «reiterar la necesidad de que las instituciones comunitarias adopten las decisiones que resulten procedentes para garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión».

El envío de la carta da cumplimiento a uno de los compromisos recogidos en la Declaración de Compostela suscrita ayer, jueves, por los tres Ejecutivos autonómicos y organizaciones empresariales del noroeste, en la que se acordó promover actuaciones conjuntas ante las instituciones europeas para reclamar una resolución rápida a este proceso.