La Fundación Barrié entrega las credenciales a los diez becados que estudiarán un máster en el extranjero

Los becarios del programa de posgrado de la Fundación Barrié, en la foto de familia posterior al acto en el que recibieron sus credenciales, este viernes en A Coruña.

Diez jóvenes gallegos, con un expediente brillante y con una relevante carrera internacional por delante, han recibido este viernes las credenciales de la 37 edición del programa de becas de posgrado en el extranjero de la Fundación Barrié. Se trata de un programa que permite que alumnos gallegos puedan cursar estudios de máster en centros académicos de todo el mundo, «en un amplio abanico de especialidades de interés e impacto para Galicia», según indican desde la propia institución.

El acto estuvo presidido por Carmen Arias, directora de la Fundación Barrié, y por Óscar Rama, presidente de la asociación de becarios, quienes hicieron entrega de las credenciales a los diez becarios. Todos ellos mantienen una vinculación en Galicia, bien por haber nacido en la comunidad o por vivir en ella desde hace dos años, y estudiaron grados universitarios de diferentes áreas del conocimiento. Cinco de ellos se están formando en ciencias experimentales, otros cuatro en ciencias de la vida, y uno en ingeniería.

En pocos meses, con unas becas cuya dotación máxima alcanza los 50.000 euros anuales, partirán hacia sus destinos. Cinco lo harán al Reino Unido —a universidades como las de Oxford, Glasgow y Edimburgo—, tres a Suiza —a Lausana y Zúrich—, y otros dos se matricularán en instituciones universitarias de prestigio en Alemania y Finlandia. La ayuda cubre, total o parcialmente, la matrícula del programa, una ayuda única de mil euros para gastos de viaje, y una asignación mensual de 1.600 euros para manutención. La beca se concede durante un curso académico, si bien es prorrogable para un segundo curso cuando la duración de los estudios así lo requiera.

Durante el acto, en el que la becaria Rachel Elizabeth Rodríguez subió al escenario para pronunciar unas palabras en nombre de los seleccionados, la Fundación Barrié quiso destacar la «red de talento» que forman estas becas y las ventajas que brinda el programa a sus beneficiarios para que sus estudios e investigaciones «trasciendan el ámbito de la mejora personal y revierta en el avance de la sociedad gallega».