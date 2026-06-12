La fiscala general del Estado advierte que hay que proteger a las víctimas «frente al procedimiento penal»

Teresa Peramato, este viernes en Mariñán, entre el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín Gonález Formoso, y la fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró. M. Dylan | EUROPAPRESS

«La víctima ya no es solo un instrumento procesal. Es mucho más, es alguien que tiene que estar en el centro del debate del proceso penal. Tenemos que protegerla de su agresor, pero también frente al procedimiento para que no se vea dañada en el entorno del proceso». La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, apeló este viernes en el pazo de Mariñán (Bergondo) a elevar la protección de la víctima dentro de los procesos penales: «Tenemos que tratarla con profesionalidad y, sobre todo, evitar la revictimización. Es un mandato constitucional porque el fiscal tiene a su cargo la defensa de los derechos de las víctimas, especialmente de las más vulnerables». Peramato explicó que esa nueva concepción «supone un cambio de paradigma importante, porque la víctima merece una respuesta institucional en el procedimiento, que se le vuelve hostil y que le puede impedir su recuperación». La máxima responsable de la Fiscalía española hizo estas declaraciones en el acto de clausura de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal que, precisamente, estuvo dedicada a la reflexión sobre la forma en la que se protege a las víctimas durante el proceso penal y a la que asistieron fiscales de toda España.

Peramato no quiso hacer ninguna declaración respecto a la situación que atraviesa la Fiscalía tras conocerse que la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez, se reunió en varias ocasiones con la mano derecha de su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz. La fiscala se centró en el tema principal de las jornadas formativas y por eso insistió en la importancia de evitar la revictimización o la victimización secundaria de las personas que sufren un delito. Esa situación se produce cuando alguien que ha sufrido un daño y acude a la Justicia se ve obligado a pasar por trámites y comparecencias que pueden contribuir a aumentar su sufrimiento. Puso el ejemplo de las mujeres que sufren violencia de género y tienen que declarar en varias ocasiones. Por eso pidió a los fiscales que sean sensibles con las víctimas y eviten cualquier tipo de discriminación.

Peramato dijo que el concepto de víctima es muy amplio y recordó, por ejemplo, que en la violencia de género no solo la mujer es la víctima, sino que sus hijos y el resto de los familiares también sufren las consecuencias que se producen en el momento en que se inicia un proceso penal. Explicó que las personas que forman el entorno de la víctima van a ser llamados como testigos en algún momento y hay que garantizarles sus derechos y darles atención.

En las jornadas de Mariñán también se habló de la intervención de la Fiscalía en las grandes catástrofes. Y recordó que los fiscales que participan en procesos de ese tipo necesitan apoyo para evitar secuelas y afectaciones por el hecho de haber conocido de primera mano sucesos de extrema gravedad y testimonios de sus víctimas. Peramato aseguró que la Fiscalía del Estado tiene pendiente el establecimiento de protocolos de apoyo a los fiscales que están al cargo de grandes catástrofes. «Son casos que recordaréis y que en muchas ocasiones os acompañarán toda la vida», les dijo a los fiscales asistentes a la Escuela de Verano de Mariñán.

En la clausura estuvieron presentes, además, la fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró; la fiscala de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y directora de la Escuela, Ana Isabel García León; el fiscal jefe de A Coruña, Miguel Armenteros; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez.