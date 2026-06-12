El delegado del Gobierno en Galicia asegura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido «o mellor da historia» para Galicia

Pedro Blanco este viernes en la apertura de la jornada A pegada do Goberno en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reivindicado la «huella» de la inversión estatal en la comunidad autónoma gallega y ha calificado al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez como «o mellor da historia para Galicia», al haber superado, según sus cifras, los 100.000 millones de euros de inversiones y asignaciones. También ha destacado que se ha logrado un contextos de «máis dereitos para o conxunto da cidadanía». Así lo ha expuesto en una jornada celebrada este viernes en A Coruña, titulada A Pegada do Goberno en Galicia, en la que se ha repasado el impacto de la acción del Gobierno central en los últimos ocho años, contando con la presencia de los cuatro subdelegados provinciales: Abel Losada, Olimpia López, Eladio Santos y Julio Abalde.

Blanco desgranó las grandes cifras de esos ocho años, situando en 73.300 millones la financiación a la Xunta, en 12.556 los transferidos a concellos y diputaciones; otros 10.390 millones en inversiones a través de los presupuestos del Estado; y 4.500 millones asignados a través del Plan de Recuperación. «Este é o Goberno que chegou aos galegos e as galegas cos maiores investimentos e con máis dereitos sociais que nunca anteriormente», defendió el delegado.

El socialista también definió al actual Ejecutivo estatal como «un Goberno de acción». En esa línea, destacó los compromisos con la industria naval, que ejemplificó con el programa de modernización de las fragatas F-110, la construcción de un nuevo buque AOR o la transformación de las instalaciones de Navantia. También resaltó el impulso a la descarbonización de la industria y las energías renovables, o la inversión en semiconductores, con la factoría de chips fotónicos que se construye en la Zona Franca de Vigo. Todavía en la faceta más económica, añadió la mejora de competitividad y el impulso a la internacionalización, reflejados en que Galicia registró el mejor balance comercial de España en el 2025.

Pedro Blanco también quiso poner el foco en la apuesta por modernizar el transporte ferroviario —destacando como hitos la llegada del AVE y la modernización de corredores ferroviarios y estaciones intermodales—, con actuaciones que suman más de 4.500 millones de euros hasta el 2030. La inversión en las pistas de los tres aeropuertos, el mantenimiento de vías, la regeneración de la ría de O Burgo (ya en el plano medioambiental) fueron otros de sus ejemplos.

Además, quiso incidir en la apuesta por la vivienda pública «como política prioritaria do Goberno», cifrando en 500 millones las inversiones ya ejecutadas a las que, aseguró, se sumarán 400 millones con el nuevo Plan Estatal de Vivienda. A todo esto, añadió la «consolidación do escudo social» y el refuerzo del objetivo de no dejar a nadie atrás, gracias a acciones como la revalorización de las pensiones y del SMI, el Ingreso Mínimo Vital o la ampliación de los permisos laborales.