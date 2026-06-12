Besteiro alerta de que el cierre de camas en el Sergas taponará las urgencias este verano

Besteiro, junto a los diputados Silvia Longueira y Julio Torrado, en el Chuac. Cabalar | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se desplazó esta mañana al Chuac, en A Coruña, para alertar sobre el recorte de personal sanitario por parte de la Xunta y las consecuencias de los cierres de camas este verano que acabarán taponando los servicios de urgencias, añadió. Acompañado por los diputados autonómicos Silvia Longueira y Julio Torrado, acusó al presidente Alfonso Rueda de poner la sanidad gallega «en modo verán» con el cierre de «máis de 500 camas, case 100 delas na Coruña».

«Vimos dun ano terrible, con listas de espera superiores ás da época prepandemia, o que xa é un dato espeluznante», advirtió el líder socialista, que reclamó a Rueda que explique cómo espera abrir camas si es necesario, tal y como afirma, y con qué profesionales lo hará. «O verán non produce un efecto de menos enfermidades, nin de menos ingresos, nin de menos probas diagnósticas», reiteró Besteiro, quien aseguró que el PP «condena á cidadanía a unha cada vez máis minguante prestación de servizos».

El secretario xeral del PSdeG denunció la falta de planificación que arrastra el Gobierno de Rueda ante la «xoia do estado de benestar, que é a sanidade». Alertó sobre una continua «falla de asignación de recursos» que en los próximos meses afectará también a urgencias y a atención primaria, porque «faltan médicos, faltan enfermeiras, falta persoal auxiliar».

Besteiro añadió que la reducción en la capacidade de un hospital deriva en «máis presión a outros servizos», lo que se traduce en «máis demoras nos ingresos, máis esperas para os pacientes e máis carga para os profesionais». «O PP non planifica a sanidade, senón que a adapta á súa falta de medios humanos», expuso.