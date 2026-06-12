Los aeropuertos gallegos rozaron los 340.000 pasajeros en el mes de mayo, perdiendo un 33 % respecto a hace un año

Foto de archivo del aeropuerto de Santiago PACO RODRÍGUEZ

Los tres aeropuertos gallegos se quedaron el pasado mes de mayo rozando los 340.000 pasajeros (en concreto, 339.908), según datos proporcionados este viernes por Aena. Esa cifra supone una caída de un tercio respecto a hace un año. Así, en mayo del 2025 fueron algo más de 509.000 los viajeros transportados a través de las terminales de Santiago, A Coruña y Vigo, lo que supone que ha habido una caída interanual del 33,2 %.

Los números de este pasado mes están fuertemente condicionados por el cierre del aeropuerto de Lavacolla-Rosalía de Castro. El aeródromo compostelano estuvo fuera de funcionamiento desde el 23 de abril y hasta el 27 de mayo a causa de unas obras para renovar su pista y otras tareas de mejora y acondicionamiento. Reabrió el jueves 28, y en los pocos días que estuvo operativo registró casi 31.600 pasajeros (un 89,6 % menos que en mayo del 2025), operó 347 vuelos y movió cerca de 18 toneladas de mercancías.

Si Lavacolla se vio beneficiada en el 2024 al absorber los vuelos de Peinador, cuando esta terminal cerró 25 días para renovar el pavimento de su pista, ahora han sido los aeropuertos del sur y el norte de la comunidad los favorecidos por el parón del compostelano. Alvedro, que absorbió la mayoría de los vuelos de Santiago, fue el que más notó el empujón, con una subida interanual de casi el 75 % en el número de pasajeros, que sumaron algo más de 195.000 en el mes de mayo. Las operaciones fueron 1.787 (un 20 % más) y se movieron casi 4 toneladas de mercancías.

En cuanto a Peinador, registró casi algo más de 113.000 pasajeros en el mes de mayo, lo que supone un incremento interanual del 19,7 %. Operó 1.373 vuelos y movió algo más de 314 toneladas de carga. Este último dato supone una subida muy llamativa, ya que según datos de Aena, supone crecer casi 1.227 % en un año, es decir, multiplicar por 13 la cifra de mayo del 2025.