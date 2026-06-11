El teléfono de atención a la soledad no deseada de la Xunta recibió 8.000 llamadas en su primer año
GALICIA
El personal de la Cruz Roja atendió 21 consultas al día mediante este recurso, que el Ejecutivo gallego refuerza con 300.000 euros11 jun 2026 . Actualizado a las 16:32 h.
En su primer año de funcionamiento, el teléfono de atención a la soledad no deseada de la Xunta recibió cerca de 8.000 llamadas, unas 21 consultas al día. Lo anunció este jueves la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, tras la firma de un convenio con la presidenta de la Cruz Roja, Mercedes Casanova, para reforzar y consolidar con 300.000 euros este servicio público y gratuito.
La conselleira se reafirmó en la importancia de este recurso contra la soledad no deseada, y lo hizo a través de las cifras, que «demostran a boa acollida deste recurso que sempre está dispoñible para quen máis o necesita, ofrecendo atención, asesoramento e acompañamento». Por eso, afirmó, es clave el apoyo y la calidad humana de los operadores que descuelgan el teléfono.
Este teléfono es uno de los pilares de la Estratexia Galega contra a Soidade non Desexada, que se basa en la sensibilización, prevención y actuación. Fabiola García afirmó que la Xunta ya lleva años impulsando acciones destinadas a prevenir estas situaciones a través de programas como Xantar na Casa o Xuntos polo Nadal. A estas iniciativas se suman los convenios de colaboración con los Colexios Oficiais de Administradores de Fincas, de Farmacéuticos y las Asociacións de Comerciantes, organismos de proximidad que son «imprescindibles» para sensibilizar y detectar cualquier señal de alerta. «Unha alianza fundamental para seguir ampliando a rede de apoio e chegar a quen máis o necesita», afirmó.
Teléfono de la soledad
900 830 831
De lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas, para hablar y recibir apoyo.