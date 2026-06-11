El teléfono de atención a la soledad no deseada de la Xunta recibió 8.000 llamadas en su primer año

La presidenta de la Cruz Roja, Mercedes Casanova, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, este jueves EUROPAPRESS

En su primer año de funcionamiento, el teléfono de atención a la soledad no deseada de la Xunta recibió cerca de 8.000 llamadas, unas 21 consultas al día. Lo anunció este jueves la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, tras la firma de un convenio con la presidenta de la Cruz Roja, Mercedes Casanova, para reforzar y consolidar con 300.000 euros este servicio público y gratuito.

La conselleira se reafirmó en la importancia de este recurso contra la soledad no deseada, y lo hizo a través de las cifras, que «demostran a boa acollida deste recurso que sempre está dispoñible para quen máis o necesita, ofrecendo atención, asesoramento e acompañamento». Por eso, afirmó, es clave el apoyo y la calidad humana de los operadores que descuelgan el teléfono.

Este teléfono es uno de los pilares de la Estratexia Galega contra a Soidade non Desexada, que se basa en la sensibilización, prevención y actuación. Fabiola García afirmó que la Xunta ya lleva años impulsando acciones destinadas a prevenir estas situaciones a través de programas como Xantar na Casa o Xuntos polo Nadal. A estas iniciativas se suman los convenios de colaboración con los Colexios Oficiais de Administradores de Fincas, de Farmacéuticos y las Asociacións de Comerciantes, organismos de proximidad que son «imprescindibles» para sensibilizar y detectar cualquier señal de alerta. «Unha alianza fundamental para seguir ampliando a rede de apoio e chegar a quen máis o necesita», afirmó.