Las nuevas agendas de primaria comenzarán a implantarse después del verano

Uno de los problemas de la atención primaria es la saturación de las agendas de los profesionales PACO RODRÍGUEZ

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzó este jueves en Vigo que las nuevas agendas de primaria, con un límite de consultas de 30 pacientes para los médicos de familia y de 25 para los pediatras de los centros de salud, empezarán a funcionar después del verano. A preguntas de los periodistas, aseguró que, «á volta do verán será cando estea establecido e empece a funcionar, o veran é mal momento», ya que las plantillas están mermadas por las vacaciones de los profesionales.

La Xunta llevará a cabo una reforma «integral» y «multinivel», dijo Caamaño, desde la estructura de la propia consellería, en donde ya se creó una nueva dirección xeral de atención primaria, hasta la de las áreas sanitarias, donde también habrá cambios, pasando por supuesto por los propios centros de salud, con un mayor peso al jefe de servicio para que pueda realizar una gestión real y una mayor autonomía a los facultativos para organizar su agenda, «unha das grandes queixas dos médicos de familia era a sobresaturación das axendas, polo que vamos a establecer un mecanismo regulatorio das mesmas limitando o número de citas», recordó el conselleiro.

Todo lo que supere las 30 consultas pero deba ser visto en el día —incluso si es el paciente quien lo demanda— se gestionará a mayores, «pero sempre que sexa eficiente esa sobredemanda». Que los médicos sean gestores de su propia consulta es uno de los objetivos principales de la reforma.

También se dará mayor peso a los administrativos, con formación específica, un aspecto clave para reducir la burocracia de las consultas y hacer una mejor gestión en los centros de salud.