Llamas de 40 metros hirieron a bomberos sin tocarlos en la ola de incendios del 2025
SANTIAGO
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Expertos gallegos y portugueses analizan en Santiago las medidas para combatir los nuevos fuegos gigantes que cruzaron el Sil por 14 puntos al mismo tiempo12 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Expertos de Galicia y Portugal se reunieron ayer en Santiago en el Evento Regional de Incendios Forestales para analizar los nuevos fuegos gigantescos que en el pasado agosto arrasaron cerca de 120.000 hectáreas, la gran