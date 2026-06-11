Llamas de 40 metros hirieron a bomberos sin tocarlos en la ola de incendios del 2025

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

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Incendio forestal en Santa Baia de Urrós, en Allariz.
Incendio forestal en Santa Baia de Urrós, en Allariz. Alejandro Camba

Expertos gallegos y portugueses analizan en Santiago las medidas para combatir los nuevos fuegos gigantes que cruzaron el Sil por 14 puntos al mismo tiempo

12 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Expertos de Galicia y Portugal se reunieron ayer en Santiago en el Evento Regional de Incendios Forestales para analizar los nuevos fuegos gigantescos que en el pasado agosto arrasaron cerca de 120.000 hectáreas, la gran

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