Galicia, Asturias y Castilla y León apremian a la UE a que garantice la gratuidad de la AP-9 y la AP-66

Representantes empresariales y gubernamentales de Galicia, Asturias y Castilla y León esta mañana en Santiago SANDRA ALONSO

Galicia, Asturias y Castilla y León, las tres comunidades del noroeste, han escenificado este jueves en la capital gallega su alianza para exigir al Gobierno central que dé cumplimiento al dictamen motivado de la Comisión Europea que considera ilegales las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66 y para que impulse el procedimiento de su anulación. En la alianza firmada en Santiago, las tres autonomías apremian a la UE a que garantice el cumplimiento de la legalidad de forma inmediata, incluso vía sanciones al Ejecutivo central, porque de llegar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el proceso se dilataría otros ocho o nueve años, con el consiguiente perjuicio para la competitividad de los territorios.

La Alianza del Noroeste AP-9 y AP-66, escenificada este mediodía en el Hostal dos Reis Católicos, pretende movilizar una voz común institucional, empresarial y social para que se cumpla el dictamen motivado de la UE (equivalente a una sentencia), se avance en la anulación de las prórrogas y se abra el camino hacia la gratuidad de dos infraestructuras consideradas estratégicas para la competitividad, la movilidad y la cohesión territorial del noroeste.

En el acto participaron los líderes de las principales organizaciones empresariales de las tres comunidades: Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG); María Calvo Carvajal, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); y Juan María Vallejo Fernández, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), junto a representantes de los gobiernos autonómicos. En concreto, María Martínez Allegue; Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia; Alejandro Calvo Rodríguez, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias y Natalia Flórez, secretaria General de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

«Europa ya se ha pronunciado: ahora el noroeste tiene que hacerse escuchar; el momento actual exige dar un paso más y convertirla en una alianza amplia, transversal y organizada, capaz de defender con fuerza los intereses de las tres comunidades», ha asegurado Diego Maraña, consejero de Mundinova e impulsor del pacto.

Por su parte, el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites ha insistido en la necesidad de que se cumpla el derecho de la UE, que se garantice la igualdad de los ciudadanos y, sobre todo, que se proteja el futuro económico del noroeste, porque, ha dicho, la cohesión, el crecimiento y la competitividad están en juego. «Hay que garantizar una movilidad justa y sin barreras entre los tres territorios», ha recordado el presidente de los empresarios gallegos. De hecho, Galicia, Asturias y Castilla y León son las únicas comunidades del Estado con peajes vigentes durante 75 años. Tanto la AP-9 como la AP-66 deberían estar exentas de peajes desde hace ya años.

Por su parte, la conselleira María Martínez Allegue, a pesar de los demandas comunes con las otras dos comunidades, ha insistido en que la transferencia de la AP-9 a Galicia ha de llevarse a cabo en los mismos términos acordados de forma unánime en el Parlamento de Galicia, sin cargas financieras añadidas para esta comunidad. Cabe recordar que el PP está en contra del proceso abierto ahora en el Congreso, que cuenta con el beneplácito del PSOE, Sumar y el BNG.