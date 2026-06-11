El fin de la vía exprés que regularizó a miles de venezolanos deja a los mayores en el limbo
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Desde las oenegés esperan instrucciones del ministerio para ver cómo modificar sus permisos por razones humanitarias12 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hoy se cierra la vía exprés que desde el 2018 permitió que miles de venezolanos consiguieran un permiso de residencia por razones humanitarias —unos 30.000 en Galicia—. A partir de ahora, para regularizar su situación