El fin de la vía exprés que regularizó a miles de venezolanos deja a los mayores en el limbo

Sara Pérez Peral
S. Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Los venezolanos César González y Tibisay Cordero, de 75 y 66 años, ayer en Arteixo.
Los venezolanos César González y Tibisay Cordero, de 75 y 66 años, ayer en Arteixo. Gonzalo Barral

Desde las oenegés esperan instrucciones del ministerio para ver cómo modificar sus permisos por razones humanitarias

12 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hoy se cierra la vía exprés que desde el 2018 permitió que miles de venezolanos consiguieran un permiso de residencia por razones humanitarias —unos 30.000 en Galicia—. A partir de ahora, para regularizar su situación

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