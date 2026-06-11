El fin de la vía exprés que regularizó a miles de venezolanos deja a los mayores en el limbo

Los venezolanos César González y Tibisay Cordero, de 75 y 66 años, ayer en Arteixo. Gonzalo Barral

Hoy se cierra la vía exprés que desde el 2018 permitió que miles de venezolanos consiguieran un permiso de residencia por razones humanitarias —unos 30.000 en Galicia—. A partir de ahora, para regularizar su situación