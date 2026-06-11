El Corredor Atlántico busca atraer al tren a las empresas de gran consumo e identifica cuatro grandes rutas desde Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
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El comisionado prepara un plan para la transición modal con Aecoc, una asociación empresarial de la que son socios Inditex, Estrella Galicia, Pescanova o Mercadona, entre otros11 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
España sigue estando en el vagón de cola de la UE en el uso del ferrocarril para el transporte de mercancías. La actual cuota modal apenas supera el 4 %, mientras que la media europea