El Corredor Atlántico busca atraer al tren a las empresas de gran consumo e identifica cuatro grandes rutas desde Galicia

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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El comisionado del Gobierno para el corredor atlántico, José Antonio Sebastián (izquierda), durante la presentación del plan
El comisionado del Gobierno para el corredor atlántico, José Antonio Sebastián (izquierda), durante la presentación del plan Corredor Atlántico

El comisionado prepara un plan para la transición modal con Aecoc, una asociación empresarial de la que son socios Inditex, Estrella Galicia, Pescanova o Mercadona, entre otros

11 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

España sigue estando en el vagón de cola de la UE en el uso del ferrocarril para el transporte de mercancías. La actual cuota modal apenas supera el 4 %, mientras que la media europea

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