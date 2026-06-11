Contas pone deberes a la Xunta ante la falta de interventores y secretarios locales

El Rey recibió en audiencia en enero a los miembros de la XXV promoción del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. J.J.Guillen | EFE

El Consello de Contas, la institución encargada de fiscalizar el sector público autonómico, acaba de hacer público un informe que vuelve a poner de manifiesto un problema que arrastra Galicia desde hace ya tiempo: la falta de funcionarios del Estado en la Administración local gallega. A finales del pasado año, el déficit era de 166 plazas sin cubrir de los llamados habilitados nacionales, que son los que desempeñan las funciones de secretario, interventor y tesorero, puestos claves para que un ayuntamiento pueda funcionar. La Xunta lleva ya tiempo denunciando los problemas que genera esto en el funcionamiento de los concellos y la pasividad del Gobierno central en la cobertura de estos puestos. Sin embargo, el informe del Consello de Contas, a pesar de que los secretarios, interventores y tesoreros son funcionarios del Estado, también pone deberes a la Xunta.

La institución fiscalizadora —que constata en su informe que el 44 % de los puestos de interventor local no tienen nombramiento definitivo en Galicia—, también señala en su informe el retraso de la Xunta en la adaptación de la normativa autonómica a las nuevas circunstancias del control interno local: en el 2026, según Contas, Galicia no dispone todavía de una normativa propia de los puestos de secretario, interventor y tesorero adaptada a la normativa básica del año 2018.

Contas, además, pone sobre la mesa la responsabilidad de la comunidad autónoma en relación con la autorización de los nombramientos provisionales, especialmente en relación con los efectos de las comisiones de servicios y las acumulaciones que se perpetúan en el tiempo. Y en este sentido, destaca que el 28 % de los puestos de control interno local estaban vacantes, especialmente en los concellos de menos de 5.000 habitantes. El Consello de Contas, en su informe sobre los habilitados nacionales, también destaca la importancia de potenciar la formación de aspirantes a los puestos a través de una reformulación de las bolsas de interinos de la Xunta y las diputaciones, dado la limitada tasa de éxito de los procesos de oposición realizados hasta la fecha.