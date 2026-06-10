La Xunta y la Fegamp se enfrentan a propósito de la futura ley gallega de administración local

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, firmaron el acuerdo de financiación del servicio de ayuda en el hogar Lavandeira jr | EFE

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha arremetido este miércoles en el Parlamento gallego contra el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el socialista Alberto Varela, por el «ton crítico» y «pouco respetuoso» de las alegaciones de la institución municipalista al anteproyecto de la ley de administración local de Galicia. Así lo ha asegurado en una comisión parlamentaria, donde ha contrapuesto la actitud de la Fegamp a la de la mayoría de entidades del municipalismo gallego, así como de las diputaciones, por su voluntad de enriquecer la norma, a pesar de formular objeciones.

Por el contrario, ha tachado de «preocupante» la posición adoptada tanto por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro - a quien ha acusado de lanzar «unha ofensiva crítica» contra la ley «antes da súa lectura»-, como del presidente de la Fegamp. Sobre Alberto Varela, la directora xeral ha afeado la «instrumentalización política» que, a su juicio, realiza de este proceso de alegaciones, ya que, ha añadido, el Gobierno gallego desconoce «si as alegaciones foron sometidas a debate e votación nos órganos de debate da institución».

En este sentido, Natalia Prieto ha explicado en el Parlamento gallego que la Xunta solicitó al presidente de la Fegamp el resultado de la votación para conocer el peso de las alegaciones y ponderar las distintas sensibilidades, pero, según ha denunciado, no se obtuvo respuesta. «Non sabemos se a comisión executiva da Fegamp debateu estas alegacións antes da súa presentación. A Fegamp non pode apelar a todos os concellos para impugnar un texto lexislativo si eses concellos e diputacións non tiveron a oportunidade de presentarse», criticó. Natalia Prieto ha lamentado que este mismo martes la Xunta se reunió con la Fegamp para debatir las alegaciones, en un encuentro en el que, según ha trasladado, pese a ofrecer «toda clase de facilidades», no acudió ni el presidente del Fegamp, ni los vicepresidentes del PSdeG y BNG.

Respuesta contundente

Tras la comisión parlamentaria, en declaraciones difundidas a los medios, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, ha tachado de «vergoñenta» la intervención de la directora xeral, censurando que utilice el Parlamento para atacar a los que considera rivales políticos. «A Fegamp sempre vai traballar na defensa do interese do municipalismo como leva faceendo todos estos anos e sempre da mesma maneira», .

Asimismo, Varela ha tildado de «ridículo» que con el acuerdo por el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) la Xunta considerase a la Fegamp «unha ferramenta útil» e «intelixente» y ahora, «por no dicir que si» a la ley de administración local, «na que non houbo consenso nin participación», se la califique como «un órgano destructivo». En todo caso, para el responsable municipalista, la Fegamp está trabajando en la línea correcta, porque, ha insistido, hay concellos del PP que también se oponen a ese texto legal.