Suiza, Alemania o Finlandia serán algunos de los destinos de los becados para posgrados en el extranjero de la Fundación Barrié

Entrega de credenciales a becarios de posgrado en el extranjero de la Fundación Barrié del curso 2024 CESAR QUIAN

Suiza, Reino Unido, Escocia, Alemania o Finlandia. Son los países hasta los que el próximo curso viajarán diez jóvenes gallegos para cursar otros tantos másters de primer nivel gracias a la edición número 37 del programa de becas de posgrado en el extranjero de la Fundación Barrié, cuya resolución se ha hecho pública este miércoles.

Estas ayudas ofrecen una dotación económica de hasta 50.000 euros anuales, para cubrir total o parcialmente la matrícula del máster elegido, así como una aportación única de 1.000 euros para gastos de viaje y una asignación mensual de 1.600 euros para manutención. A priori, la beca se concede para un curso, prorrogable por un segundo si los estudios son de dos años.

En esta edición, la de Santiago es la universidad de la que proceden más beneficiarios, un total de seis, aunque también hay uno de la Universidade da Coruña, otro de la de Navarra, uno más de la Universidad de Barcelona, mientras que el décimo cursó sus estudios de grado en Eindhoven (Alemania).

Los candidatos seleccionados pertenecen a tres áreas de conocimiento distintas. Cinco de ellos son ciencias experimentales, cuatro del ámbito de ciencias de la vida y uno procede del área de la ingeniería. Todos ellos mantienen vínculos con Galicia, la gran mayoría por haber nacido en la comunidad autónoma, aunque la relación de una de las becadas con el territorio viene dada por su residencia en él desde hace más de dos años.

En cuanto a los centros de destino, tres jóvenes irán a Suiza —en concreto al Swiss Federal Institute of Technology de Zurich y a la École Polytechnique Fédérale de Laussane—, y otros tres estudiarán en Inglaterra —dos en la Universidad de Oxford y otro en The Imperial College of Science, Technology and Medicine—. Dos alumnos han optado por Escocia —a las universidades de Glasgow y Edimburgo—, otro cursará un máster en Alemania —en la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich—, y uno más viajará a Finlandia —matriculándose en la Universidad de Helsinki—.

Desde la Fundación Barrié destacan que este programa de becas de posgrado en el extranjero cuenta con una reconocida trayectoria, que lo coloca «entre los más reputados de la comunidad universitaria y científica internacional». Su principal secreto está en el proceso de selección a través del que se otorgan las becas, un procedimiento altamente competitivo, basado en la excelencia académica, el potencial profesional y el compromiso personal con la comunidad y el futuro de Galicia. De hecho, destacan que en la convocatoria de este año apenas el 6 % de las candidaturas superó el proceso de selección.

«Vou ver como estudan matemáticas noutros continentes»

«Eu aínda non fixera ningunha estancia no estranxeiro, e creo que vai ser moi enriquecedor. Unha das cousas que máis me gusta de ter escollido Oxford é a multiculturalidade. Vou coñecer xente de moitos lugares, ver como estudan matemáticas noutros países e continentes! Vai ser un intercambio de información superprodutivo», cuenta emocionada Antía Castro. Lucense de 21 años, se graduó en Matemáticas en la USC, tras haber sido premio extraordinario tanto de ESO como de Bachillerato y haber recibido también el galardón a los mejores expedientes de la ABAU (la prueba de acceso a la universidad). Además, durante la carrera también ha estado investigando en el Citmaga (Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia).

Antía Castro Díaz, graduada en Matemáticas que hará un máster en Oxford

El curso próximo seguirá completando sus estudios en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, donde realizará un máster en Ciencias Matemáticas. «Sempre me gustaron as mates, desde pequena. O meu obxectivo a medio prazo é o doutoramento, e este mestrado é un paso intermedio. De Oxford valorei precisamente o seu bo perfil investigador. Ademais, o curso que escollín ten moitas materias e moitas posibilidades de escoller cada cuadrimestre para ir adaptando o curso aos teus intereses. Eu o que quero é seguir aprendendo, vendo como as matemáticas son útiles para a sociedade», explica. Porque Antía tiene claro que las matemáticas están en todo lo que nos rodea: «Aínda que non vexa números, cando abres Spotify, por exemplo, aí está un algoritmo traballando».

También de la USC procede Sergio Blond. Nacido en Pontevedra en el año 2004, ha cursado el grado de Biotecnología, también tras una excelente trayectoria académica en el instituto y la PAU, y con el añadido de estar preparando su trabajo de fin de grado en el Cimus, el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas ubicado en Santiago. Todo combinado con una estancia de verano en un laboratorio de investigación oncológica que le llevó a hacerse voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer y con el deporte de alto nivel como jugador del Teucro, el equipo de balonmano de su ciudad.

Sergio Blond Sánchez

El curso que viene, su destino será Alemania, en concreto la Ludwig-Maximilian University de Múnich, donde cursará el master en Biología humana: principios de la salud y la enfermedad. «El año pasado ya estuve de Erasmus en Inglaterra, y quería volver a irme fuera para seguir poniéndome a prueba, conocer gente, adaptarme, mejorar el inglés ¡y en este caso intentar volver hasta con un poco de alemán! La universidad a la que iré es muy buena, tiene un programa de mentoring interesantísimo en el que desde el principio un investigador líder en su campo está contigo aconsejándote tanto académicamente como en otros aspectos», comenta este joven estudiante.

Sergio apunta que el respaldo de la Fundación Barrié será esencial: «Por una parte porque esa aportación económica me permite hacer un máster de primer nivel de dos años sin poner esa carga sobre mis padres, pero también porque sé que la Barrié tiene una red de becarios que funciona muy bien, se mantiene en el tiempo, te proporciona consejo, contactos… Esa red que tendré en el futuro es incluso más importante que la beca económica».